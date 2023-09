Ces écouteurs Xiaomi chutent de 40%, avec annulation de bruit et jusqu’à 9 heures d’autonomie en une seule charge

Le fabricant chinois a réduit le prix de la vedette de son catalogue de casques en attendant un nouveau modèle.

Les Redmi Buds 4 Pro sont une excellente opportunité d’achat à ce prix si vous vouliez quelque chose d’abordable avec des performances élevées.

Voulez-vous avoir une expérience sonore spectaculaire avec des bons écouteurs sans fil tout en dépensant peu d’argent? Eh bien, je vous recommande d’opter pour les Redmi Buds 4 Pro qui n’ont pas encore un an et qui ont déjà baissé de 40 %. Aujourd’hui, vous pouvez les obtenir pour 60 euros sur Amazon, ce qui est le prix le plus bas de leur histoire.

Dans d’autres stores, leur prix est légèrement plus élevé, mais c’est aussi une excellente opportunité: chez PcComponentes ils coûtent 64 euros, chez AliExpress 69 euros et dans la boutique officielle 79,99 euros. Ce sont des écouteurs intra-auriculaires qui isolent le bruit extérieur pour que vous puissiez profiter pleinement de votre musique et de vos appels. Sur Amazon, le modèle couleur noir est le moins cher, mais le blanc n’augmente qu’à 60,99 euros.

Redmi Buds 4 Pro

Obtenez de bons écouteurs à un prix ridicule

Xiaomi a beaucoup à dire dans le domaine des écouteurs depuis cinq ans. Il dispose actuellement d’un large catalogue de modèles en vente, mais les Redmi Buds 4 Pro sont un excellent choix maintenant, surtout à ce prix réduit. Si votre budget est d’environ 60 euros, je vais vous donner les raisons de profiter de cette offre:

Tout d’abord, ils ont une batterie très durable, plus que la plupart des produits actuellement sur le marché. Leur boîtier offre jusqu’à 36 heures d’autonomie et avec une seule charge, les écouteurs peuvent tenir jusqu’à 9 heures de lecture. De plus, ils prennent en charge la charge rapide, avec seulement 5 minutes dans le boîtier nous aurons deux heures supplémentaires d’utilisation.

Ces Redmi Buds Pro 4 intègrent des diaphragmes dynamiques doubles composés d’un 10 mm en alliage d’aluminium et d’un autre de 6 mm dédié aux aigus en titane. Ensemble, ils offrent des basses puissantes dans tous les styles musicaux ainsi que dans les films. Ils utilisent également l’algorithme HRTF pour simuler le son de la vie réelle et offrir une immersion totale dans chaque scène. Ils sont compatibles avec les codecs LDAC de Sony, vous pourrez donc profiter de morceaux musicaux avec un débit binaire allant jusqu’à 990 kbps.

Si vous les utilisez souvent dans des environnements très bruyants, ne vous inquiétez pas. Ces écouteurs sont équipés d’une technologie de réduction du bruit de pointe qui peut réduire jusqu’à 43 dB les sons gênants extérieurs, bloquent jusqu’à 99,3% du bruit. La réduction du bruit s’adapte à la quantité de sons autour de vous et comporte 3 niveaux.

Ils intègrent également un mode transparence pour pouvoir passer d’écouter de la musique ou passer un appel à entendre clairement ce qui se passe à côté de vous. De cette façon, nous pourrons avoir une conversation en personne sans avoir à retirer les écouteurs de nos oreilles. Pour les appels, ils disposent de 3 microphones dans chaque écouteur, capables de capturer votre voix et en même temps de filtrer tous les bruits gênants.

Redmi Buds 4 Pro

Leur conception est très confortable et vous pourrez même faire du sport avec eux. Ils disposent d’une commande tactile pour changer de chanson et répondre aux appels. Et en cadeau, tous les Redmi Buds 4 Pro sont accompagnés d’un code valable pour 4 mois d’Amazon Music Unlimited, vous pouvez donc les essayer avec de la musique au format HD.

Cet article propose de manière< strong >objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :