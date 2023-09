Apple publie la première version bêta d’iOS 17.1 pour les développeurs

La première bêta suivant la publication officielle d’iOS 17 est désormais disponible pour les iPhones éligibles. Apple a publié iOS 17.1 Beta 1 à l’attention des développeurs, avec une disponibilité pour les testeurs de la version bêta publique à venir bientôt. Cette semaine encore, Apple a mis la touche finale à la version officielle d’iOS 17 avec deux mises à jour incrémentielles et a maintenant commencé les tests de la version bêta d’iOS 17.1. Il s’agit également de la première version bêta pour la série iPhone 15 nouvellement sortie.

iOS 17 est sorti avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités, mais comme d’habitude, certaines fonctionnalités sont prévues pour une sortie ultérieure cette année. Ces fonctionnalités seront proposées aux utilisateurs par le biais de mises à jour, telles que iOS 17.1. La prochaine mise à jour apportera également des améliorations et des améliorations de stabilité pour les nouveaux iPhones.

Il y a également d’autres mises à jour pour d’autres appareils Apple. En plus de la version bêta d’iOS 17.1, Apple a également publié la version bêta d’iPadOS 17.1, la version bêta de watchOS 10.1, la version bêta de tvOS 17.1 et la version bêta de macOS Sonoma 14.1. En ce qui concerne le numéro de version, à la fois la version bêta d’iOS 17.1 Beta 1 et la version beta 1 d’iPadOS 17.1 sont livrées avec le numéro de version 21B5045h. Il s’agit de la première version bêta, ce qui signifie qu’il s’agit d’une mise à jour importante en termes de taille.

Comme on pourrait s’y attendre de la première mise à jour bêta, iOS 17.1 Beta 1 apporte des changements et de nouvelles fonctionnalités qui seront disponibles pour le public lors de la publication officielle.

Il apporte une nouvelle mise à jour de modem

Supprime la nouvelle sonnerie introduite avec iOS 17 et ramène les anciennes sonneries

Marque une chanson préférée directement depuis l’écran de verrouillage du widget Now Playing

Nouvelle option Playlist préférée dans Apple Music

Suggestions de chansons en bas des playlists

Nouvelle option AirDrop ‘Utiliser les données mobiles’ qui permet de continuer à partager des fichiers même si vous sortez de portée, en utilisant Internet

L’activité en direct pour la lampe de poche a été ajoutée aux modèles iPhone 14 Pro

Et quelques autres changements

Comme mentionné au début, iOS 17.1 est actuellement disponible pour les développeurs, mais il sera bientôt disponible pour les testeurs de la version bêta publique. Si vous avez activé la version bêta développeur ou la version bêta publique sur votre iPhone, vous recevrez la nouvelle mise à jour bêta sur votre appareil. Pour vérifier la mise à jour, allez dans Paramètres > Général > Mise à jour logicielle. Avant de procéder à la mise à niveau, veillez à sauvegarder votre iPhone.

