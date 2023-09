Un des meilleurs Samsung Galaxy est à ta portée pour 310 euros de moins

Le smartphone coréen reste l’une des meilleures sorties de l’année, et vous pouvez l’obtenir avec une réduction.

L’écran du Samsung Galaxy S23+.

Une des plus grandes bêtes que Samsung a présentées s’effondre sur Amazon, mais seulement pour une durée limitée. Vous pouvez ramener chez vous le Samsung Galaxy S23+ avec 310 euros de réduction sur sa version mondiale, accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. De plus, il bénéficie d’une expédition sécurisée, rapide et totalement gratuite.

Nous parlons d’un smartphone qui a été mis en vente pour 1209 euros, un terminal qui continue à être vendu à son prix d’origine dans le store officiel de Samsung. Le smartphone coréen a tout ce que vous pouvez demander, c’est un véritable haut de gamme avec lequel vous apprécierez chaque jour au maximum. Nous vous dirons tout ce que vous devez savoir à son sujet.

Samsung Galaxy S23+

Achetez le téléphone mobile Samsung au meilleur prix

L’écran de notre protagoniste est spectaculaire, atteignant 6,6 pouces et étant extrêmement coloré grâce à la technologie AMOLED. Samsung est une véritable experte dans le domaine des écrans, elle sait parfaitement comment nous surprendre. De plus, il se déplace en toute fluidité grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Son cerveau est l’une des créations de Qualcomm, le génial Snapdragon 8 Gen2. Il s’agit d’une puce capable de faire fonctionner sans effort ces applications que vous utilisez au quotidien, vous pouvez lui faire confiance les yeux fermés. Comme nous l’avons mentionné, il est accompagné d’une impressionnante RAM de 8 Go et d’un stockage interne de 256 Go, vous n’aurez donc pas à vous soucier du stockage.

Sur le dos lisse et beau du terminal coréen vivent 3 caméras avec lesquelles vous pourrez prendre des photos de haute qualité. Nous trouvons un appareil photo principal impressionnant de 50 mégapixels, un grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels.

Samsung Galaxy S23+

Vous avez pu le constater par vous-même, vous avez la possibilité d’obtenir un smartphone puissant, complet et qui ne manquera pas. Attendre l’automne est une excellente idée pour acheter ces hauts de gamme qui ont été lancés en début d’année, ce Samsung Galaxy S23+ est une option intelligente.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :