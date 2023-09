ChatGPT est plus puissant que jamais : le chatbot peut désormais se connecter à Internet pour effectuer des consultations

Adieu à la limitation la plus importante de ChatGPT, qui, comme nous le confirme OpenAI, est désormais capable de se connecter à Internet, de naviguer sur les sites web et de rechercher les informations les plus récentes sur n’importe quel sujet.

OpenAI le confirme, ChatGPT a surmonté son principal obstacle et peut désormais naviguer sur Internet.

Nous ne parlerons pas ici du potentiel de l’intelligence artificielle car il est déjà bien connu compte tenu des derniers mouvements de l’industrie. Nous n’en ferons pas non plus sur les capacités des chatbots les plus populaires car nous les avons pour la plupart testés et avons vu ce dont ils sont capables, même si nous avons également remarqué certaines limitations que Google avait en partie corrigées avec les nouvelles itérations de Bard.

En effet, un modèle entraîné comme ChatGPT présentait une lacune importante en raison précisément des informations disponibles pendant son entraînement et qui limitaient évidemment ses capacités à connaître notamment les événements contemporains car le modèle n’a pas pu être entraîné et mis à jour régulièrement.

Cela est sur le point de changer, et comme le font certains de ses concurrents, nous mentionnons déjà Bard de Google, à partir de maintenant le chatbot conversationnel d’OpenAI est également capable de naviguer sur Internet pour rechercher les informations les plus actuelles possibles.

ChatGPT can now browse the internet to provide you with current and authoritative information, complete with direct links to sources. It is no longer limited to data before Septembre 2021. pic.twitter.com/pyj8a9HWkB — OpenAI (@OpenAI) 27 septembre 2023

Comme vous l’avez vu, c’est l’entreprise elle-même basée à San Francisco qui l’a confirmé après nous avoir annoncé une autre amélioration très attendue, évidemment la communication vocale avec ChatGPT qui est également disponible depuis quelques jours seulement avec 5 types de voix et différents modes de fonctionnement.

En ce qui concerne la navigation sur Internet, OpenAI nous dit que cela évitera la limitation liée aux informations antérieures à 2021 utilisées pour former le modèle en annonçant que son IA sera non seulement capable de rechercher des informations sur Internet mais aussi de suivre les fichiers robots.txt ou d’identifier les agents utilisateurs afin que les sites web puissent contrôler la manière dont ChatGPT interagit avec leurs informations.

ChatGPT peut désormais rechercher sur Internet pour nous fournir des informations à jour, bien que cette fonctionnalité soit initialement réservée aux utilisateurs ‘premium’ abonnés aux types d’abonnement ‘Plus’ ou ‘Entreprise’.

Cela rendra possible de demander à ChatGPT de nous aider à planifier des vacances avec les dernières informations disponibles pour chaque site d’intérêt, ou encore de lui demander des informations ou des comparaisons sur les meilleurs produits à choisir actuellement parmi tout ce dont nous avons besoin.

Le pire, c’est que cette fonctionnalité de navigation sur Internet sera initialement réservée aux utilisateurs Plus et Enterprise de ChatGPT, tandis que tous les autres devront attendre un peu plus longtemps pour bénéficier d’une des améliorations les plus importantes qu’a mises en place OpenAI depuis la commercialisation de son chatbot.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :