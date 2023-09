Achetez le nouveau Xiaomi 13T et recevez en cadeau une smart TV de 43″ 4K avec Android TV

C’est un super cadeau pour la nouvelle gamme haut de gamme du fabricant chinois qui revient en force.

La nouvelle gamme haut de gamme Xiaomi a été récemment présentée, mais elle est déjà livrée avec des cadeaux très appétissants.

Il n’y a pas plus grande joie que lorsque vous cherchez à acheter un produit et qu’on vous en donne un autre gratuitement. Eh bien, c’est ce que fait Xiaomi cette semaine depuis le lancement public des nouveaux Xiaomi 13T et 13T Pro. Vous pouvez obtenir un Xiaomi 13T accompagné d’une smart TV Xiaomi A2 de 43″ pour seulement 659,99 euros dans la boutique officielle.

Nous parlons d’un téléviseur évalué à 449 euros, que vous obtiendrez gratuitement si vous achetez le nouveau Xiaomi 13T. D’ailleurs, ce n’est pas seulement Xiaomi qui propose cette offre, car MediaMarkt s’est également joint à la promotion et offre également le même téléviseur. Profitez d’un des meilleurs smartphones haut de gamme de l’année avec un super cadeau inclus.

Xiaomi 13T (8/256 Go) + Xiaomi TV A2 43″

Obtenez une télé 4K gratuite avec votre nouveau Xiaomi 13T

L’une des premières choses qui attire l’attention sur ce nouveau Xiaomi 13T est son écran. Nous avons un écran Oled de 6,67 pouces avec une résolution de 2K(2712 x1220 px) et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz. Et ce n’est pas tout, il est également compatible avec HDR10+ et Dolby Vision, protégé par le Gorilla Glass 5 et peut atteindre une luminosité maximale de2600 nits.

Il a été construit sur la base de la conception de la 12e génération du haut de gamme Xiaomi de l’année précédente. Ce modèle (ainsi que le 13T Pro) est fait de plastique résistant à l’eau et à la poussière avec < strong>Certification IP68. Son corps a une épaisseur de 8,5 mm et un poids de 197 grammes. Il est équipé d’une paire d’enceintes compatibles Dolby Atmos qui sonnent incroyablement bien.