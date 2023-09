Si vous avez une Xiaomi Pad 5, nous avons de bonnes nouvelles, et aussi de mauvaises

Toute la famille Xiaomi Pad 5 recevra bientôt MIUI 15, bien qu’elle le fasse sans Android 14 et en annonçant que ce sera sa dernière grande mise à jour.

La série Pad 5 de Xiaomi recevra MIUI 15 dès qu’il sera disponible.

Parmi tous les tablettes que nous pouvons choisir sur Android, l’une des plus recherchées est certainement l’option abordable de Xiaomi, qui avec son modèle Pad 5 présenté en 2022 a atterri de nouveau dans un marché qui avait besoin d’un peu de mouvement pour renaître, surtout dans les gammes moyennes et équilibrées.

Étant donné son concept et son attrait, de nombreux utilisateurs de la famille Xiaomi Pad 5sont présents dans toutes ses versions, et pour tous ceux-là nous avonsbuenas nouvelles liées aux mises à jour, mais malheureusement elles sont aussi accompagnées d’un mauvaise nouvelle

Ainsi donc, comme nous l’a confirmé nos partenaires chez NotebookCheck,Xiaomi a confirmé quetous les modèles de la série Pad 5, qui sont les Xiaomi Pad 5, Pad 5 Pro WiFi et Pad 5 Pro 5G avec connectivité mobile, recevront MIUI 15 dès que la nouvelle version du firmware sera prêteet en fonctionnement dans ses compilations stables.

C’est une grande nouvelle car l’idée demettre à jour des dispositifs de ce type sans coût supplémentairen’était pas courante dans le passé.

Cependant, la mauvaise nouvelle est queMIUI 15 arrivera sur la base d’Android 13et aucun des modèles de la série Xiaomi Pad ne sera mis à jour vers les bases d’Android dont il y a des attentes prochainement.Rappelez-vous queXiaomi dissocie la mise à jour d’Android de sa personnalisation MIUI, celles-ci étant totalement indépendantes.

MIUI 15 atterrira sur les Xiaomi Pad 5 sur la base d’Android 13, sans possibilité de mise à niveau vers une version supérieure d’Android et mettant fin au support une fois qu’ils seront dans le prochaine gran versione del popular personalización de Xiaomi.

Au passage , nous devons compléter les informations en avertissant que c’est là’dernière mise à jour majeure qui atteindra lles Xiaomi pad? Et c’est parce qu’une fois mis àjour Le Miui1Xi3Parias avet Android sen passerontla vaste liste des dispsitifs arrêtés et même les suportde la part du géant de Haidian. Au moins, étant donné qu’ils sont des tablettes très courantes et avec une base d’utilisateurs assez large, il existe égalements de ROM personnalisées qui feront vivre les Xiaomi Pad 5 plus longtemps.

