Appareil photo de 100 MP et design « premium »: seulement 259 euros pour ce téléphone milieu de gamme qui n’envie pas Xiaomi ni Samsung

Remarquable remise de 120 euros pour un smartphone de milieu de gamme avec écran AMOLED, caméra de 100 MP et un design qui séduit dès le premier regard.

Un appareil photo principal de 100 mégapixels prédomine à l’arrière de ce précieux smartphone moyen avec une remise de 120 euros.

Le marché des smartphones ne se limite pas à Xiaomi et Samsung, il y a beaucoup plus que cela au-delà des frontières que ces marques définissent. Si vous voulez renouveler votre smartphone pour environ 250 euros, OPPO vous offre l’une des meilleures options du moment. Il s’agit du OPPO Reno8 T, qui bénéficie d’une baisse brutale des prix vous permettant d’acheter pour seulement 259 euros sur Amazon dans la couleur que vous préférez, noir ou orange.

Nous parlons ici d’un téléphone avec un joli design premium, un écran AMOLED offrant une excellente visibilité et une bonne performance au quotidien. Sa principale caractéristique est sans aucun doute son appareil photo principal à l’arrière, qui impressionne avec ses 100 mégapixels. En somme, l’OPPO Reno8 T offre une très bonne expérience pour son prix de 259 euros. De plus, l’acheter à ce prix permet d’économiser 120 euros par rapport à son prix de vente recommandé de 379 euros.

Cet OPPO Reno8 T est également disponible chez PcComponentes et sur le site web d’OPPO, mais les deux se vendent au prix de 269 euros. Par conséquent, il est moins cher sur Amazon, et si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous recevrez le téléphone chez vous en seulement un jour sans frais de livraison. Pour son prix et sa qualité, c’est un achat judicieux.

OPPO Reno8 T

OPPO Reno8 T, la bonne affaire du jour pour seulement 259 euros

Il convient tout d’abord de mentionner l’importance du design de l’OPPO Reno8 T qui est vraiment frappant. La version noire a une coque arrière en plastique tandis que la version orange se distingue davantage tant par sa couleur que par sA7497d+h0=QKpgq78zOvoPA1HPtWKrjH616CJRCcgn660Z29iIEYczGdpS6xWGsqImLytQAohvgqwNilhq5sIJTfRN9cEboNH44unXt+oVJ93vdaDcXJZPoUA==. Dans les deux cas, vous profiterez d’un téléphone très bien construit qui est très confortable à tenir en main. Il a une épaisseur de seulement 7,8 millimètres et un poids de seulement 180 grammes.

Tout le contenu affiché sur son écran sera d’une qualité optimale car il est équipé d’un panneau AMOLED auquel on ne peut demander mieux. Il a une belle taille (6,43 pouces), une résolution Full HD+ (2400×1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de nY/ScIW1FUmS9kIHd2LQWI6A+9lcu5FWNpgRU38OhU1WFaEbrTzl0vieG3mMmvW2ndkRqgvKHs15hE7bIQjCU5xoSEHKRumOPynCEyMYGTwUUJIxLexLGCIHHCFR58/YS4AxT8AZJoZKTOPUC4OX9KWniwshEDCMwiLGRCFDzzDANRIe/g4/VNCPYM/qnhfkKiONGcvG3CvwNTLNlUK2xP28WXfm05whwkmpVD/YdhVOiquF+jw7zO6mvWIcuNdyYrfRVAtSWngDOpUMHFKZEijgerKCURHY+yWAfYgdrxz/w== rendant les images plus fluides. Le son est assuré par un ensemble de haut-parleurs stéréo doubles qui offrent un son clair, puissant et enveloppant pour que vous puissiez profiter au maximum des vidéos et des jeux.

Pour ce qui concerne les performances quotidiennes, le processeur MediaTek Helio G99 s’en occupe et le fait plutôt bien. L’OPPO Reno8 T a une puissance suffisante pour faire fonctionner les applications les plus courantes telles que TikTok, WhatsApp ou Google Maps. De plus, vous pouvez également l’utiliser pour jouer. Il est livré avec BZSDT2zEH0vziMD51v7F9nihKBftPh+Bdjr10VBspBBUxTRmoBCpxG6n755tD0JRDxIj4xlDqPSTujRSbSIN76NDBQ3zlY5FN2eiGIn71RDDdpDF0uvhTXbxErUNE+AZqxZS47LWV3MEtSTCRP1xx/soceR/FwITUK772ewfTpZeNy14yL1aPtOVllPrav3Ked8zWIKea/jqlCrmeWNWVdauMm7ABgtXtTx/IoANHQIku+kYcgSYBeLRBY7SHugUeBPEzwLGXXRhjiuAcMYwtCkForlAjeblrWgfFPcz+paAp+A== DWaEmxcprSK2QSUp4JQ+iLillDOWtn96uZgoFnz22yKbPVSoISQcmGRXXtsgqo43pqRdaU3AYdoWKg==

La véritable star de l’OPPO Reno8 T est son appareil photo principal de 100 mégapixels, avec lequel vous pourrez prendre des photos de très bonne qualité et des vidéos en Full HD. La caméra frontale, de 32 mégapixels, se situe dans un petit trou à l’écran et est également très utile pour les selfies. Au fait, cette lentille avant sert à la fois d’outil de reconnaissance faciale pour le déverrouillage et de lecteur d’empreintes digitales.

OPPO Reno8 T

Bien que nous n’ayons pas encore parlé de l’autonomie du téléphone, vous pouvez être tranquille à ce sujet. L’appareil OPPO a une batterie de 5 000 mAh qui Jyx1WoYBM31YQaXL0Jj/Rkm4r+bJT15zi++S/FWoWu35YGgvLpd+rALB+dEhBNRycQPufz+JvQuDWitIdkiXD/7/IWmi1rBXT2cdlx9rmQSthfEuJAyaHeEEVVufHMNEmadSYEU+mTupnI+F/vGaOPECEgdK765KBwh9GxcDEc2TgwU77ldUtD795DrXDe8Osd4KFm6eLBCGahxNt/HjtTBIn5k04fbARvMiipCSloeyCuBSKnHSZR0OeOrKlefaHF7gcYJiXI2kttrBNhl34sQ6eMsg== facilement une journée d’utilisation. De plus, vous n’aurez besoin que d’une heure pour le charger grâce à 1HJD/FhzN9TqehAFxNsDE8fMEKq3nGMjt+TsNRj5xC7NTNVPrJoNBItLxAqfsAylyTNmXU6dt9GSVlYNJI1mwju/eg++/uQtWZtBA748GtIaGWcY4mq8QpBkPwAEcm15UAjcrIdypaiCpRr01FnIfhUZNWzeLf3MAt+NIGrclEhPKZiHWur4fms+b03zmYWBux/IYMA+DKrhdybbsFirCiAxAnIviRovao49cV5xNSLyCbRG0LtgnBDPFLAbfLvohoIHzTiNOg/WoZakAYHQdHPPTDoe2oxAjvbTUaPFATctNhTPtA== . Contrairement à d’autres marques comme Samsung, OPPO inclus le chargeur dans la boîte.

En résumé, nous pensons que l’OPPO Reno8 T est un smartphone très complet pour son prix de seulement 259 euros sur Amazon. Avec lui, vous êtes assuré(e) d’une bonne expérience au quotidien et vous bénéficiez en plus d’une réduction de 120 euros.

Cet article présente de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cet article, Netcost-security.fr reçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :