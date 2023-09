5 curieuses créations Xiaomi que vous pouvez acheter dès maintenant pour moins de 30 euros

La promotion Xiaomi est en cours sur AliExpress, c’est votre grande opportunité.

Nous l’avons dit plus d’une fois, l’immense catalogue de Xiaomi propose des appareils de toutes sortes. Des smartphones aussi intéressants que les nouveaux Xiaomi 13T aux trottinettes électriques qui vous permettront de parcourir votre ville à toute vitesse. La meilleure chose à faire est de tous les découvrir, mais comme nous savons que cela peut être compliqué, nous avons travaillé pour vous faciliter la tâche.

La fête des rabais Xiaomi est arrivée sur AliExpress avec le soi-disant Jour de la Marque , et nous vous apportons une compilation plus qu’intéressante. Voici 5 curieuses créations Xiaomi que vous pouvez acheter pour moins de 30 euros. Certains d’entre eux ne savaient pas que vous en aviez besoin, mais ils ne tarderont pas à devenir des éléments essentiels dans votre quotidien. Avec lesquels choisissez-vous ?

Redmi Buds 3 Lite

Vous n’avez pas à dépenser beaucoup d’argent pour avoir des écouteurs de qualité, Xiaomi veut le prouver. Ces Redmi Buds 3 Lite, qui sont arrivés sur le marché pour près de 30 euros, peuvent être les vôtres pour seulement 1,14 euro. Et en plus, vous n’aurez rien à payer pour la livraison.

Ces petits écouteurs s’ajusteront parfaitement à vos oreilles avec leurs coussinets, ils sont si légers que vous pourrez les porter toute la journée sans inconfort. Non seulement ils offrent une bonne qualité sonore, mais en plus ils vous permettront d’écouter de la musique pendant des heures sans tomber en panne.

Humidificateur

Humidificateur Xiaomi

Oui, même si vous ne le croyez pas, Xiaomi a également un humidificateur. Son design minimaliste et joli vous permettra de le placer sur n’importe quel meuble et il deviendra un élément décoratif. Il suffira d’y ajouter de l’eau dans sa base avec quelques gouttes de votre parfum préféré et vous n’aurez pas besoin de réfléchir davantage.

Quelques secondes suffiront pour que n’importe quelle pièce soit plongée dans le meilleur arôme ; vous serez hypnotisé en voyant la vapeur monter. Notre protagoniste intègre également des LED qui contribueront à créer la meilleure ambiance pendant la nuit.

Xiaomi Smart Speaker

Cette enceinte intelligente est un vétéran qui en vaut toujours la peine, et d’autant plus pour seulement 25,99 euros. Elle peut offrir une bonne qualité sonore et son design sympa aura fière allure dans n’importe quel coin de votre maison. Il est temps que vous profitiez de bonne musique et de l’aide de Google Assistant.

Tournevis sans fil

Tournevis sans fil

Un tournevis électrique ? Xiaomi veut aussi participer à vos travaux manuels avec un appareil simple qui rendra tout plus facile. Non seulement il est automatique, mais il est également sans fil. Oubliez les câbles et travaillez confortablement dans toutes sortes de positions, en atteignant les recoins les plus reculés.

Il dispose d’une batterie de 5 000 mAh qui vous donnera plusieurs heures d’utilisation, ainsi que de 12 embouts en acier et d’un design qui, franchement, je pense être le meilleur que j’ai jamais vu sur un appareil de ce type. Je n’aurais jamais pensé dire quelque chose comme ça mais le tournevis Xiaomi est vraiment beau.

Pompe à air

Pompe à air Xiaomi

La pompe à air Xiaomi est un autre produit auquel on ne s’attend pas à trouver dans le catalogue du fabricant chinois ; c’est un accessoire très utile pour lequel je ne peux pas trouver de défauts pour seulement 22 euros. Commandez-le et en quelques jours, vous l’aurez devant votre porte.

