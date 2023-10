Xiaomi 13T et 13T Pro : Comparaison avec le 13 et 13 Pro, différences entre les flagships actuels de Xiaomi

À ce jour, et tant que nous n’avons pas d’informations officielles sur les Xiaomi 14, la famille Xiaomi 13 est la plus puissante de toutes dans la division des smartphones de la marque chinoise. Cependant, hier, nous avons assisté à la présentation des Xiaomi 13 et 13T Pro, les versions haut de gamme de milieu de gamme basées sur leurs gammes premium. Comme toujours, cela suscite quelques interrogations.

Quel est le meilleur ? Dois-je opter pour un 13T car il est sorti après le Xiaomi 13 et doit donc être plus complet ? Quelles sont les différences entre les 13 et 13 Pro et les 13T et 13T Pro ?

Xiaomi 13 vs Xiaomi 13T, comparaison des caractéristiques

Xiaomi 13T XIAOMI 13 Dimensions et poids Vert Meadow, Noir avec couverture en verre : 162,2 mm x 75,7 mm x 8,49 mm, 197 g

Bleu Alpine avec couverture en cuir vegan : 162,2 mm x 75,7 mm x 8,62 mm, 193 g 152,8 x 71,5 x 7,9 mm ou 8,1 mm

185 grammes Écran AMOLED de 6,67 pouces

Résolution Full HD+ de 2 712 x 1 220

Ratio 20:9

Taux de rafraîchissement de 144 Hz

Taux de réponse tactile de 480 Hz

Luminosité de 1 200 nits (pic de 2 600 nits)

DCI-P3

PRO HDR Display

Dolby Vision, HDR10+

Gorilla Glass 5 Écran AMOLED de 6,36 pouces

120 Hz, Taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz

FHD+ (2 400 x 1 080 pixels), 20:9

HDR10+, Dolby Vision,

Luminosité maximale de 1 900 nits, 8 bits Processeur MediaTek Dimensity 8200-Ultra de 4 nanomètres et 3,35 GHz

GPU ARM-Mali G610 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Adreno 740 Versions 8 Go/256 Go

12 Go/512 Go

LPDDR5X / UFS 4.0 8/12 Go LPDDR5X

256 Go UFS 4.0 Système MIUI 14 basé sur Android 13 MIUI 14 + Android 13 Batterie 5 000 mAh

Charge rapide de 67 W 4 500 mAh

Charge rapide de 67 W

Charge sans fil de 50 W

Charge sans fil inversée de 10 W Caméras arrière Principale : 50 mégapixels avec ouverture f/1,9 LEICA VARIO SUMMICRON, 24 mm, OIS (stabilisation de l’image), lentille asphérique 7P

Téléobjectif : 50 mégapixels f/1,9 LEICA asphérique, 15 mm avec ouverture f/2,2

Ultra grand-angle : 12 mégapixels avec ouverture f/2,2 Leica, asphérique

Vidéo 8K à 24 ips, 4K à 30 ips 50 MP f/1,8, Sony IMX800, OIS, 1/1,49 pouces

Ultra grand-angle 12 MP, f/2,2, équivalent à 15 mm

Téléobjectif de 10 MP f/2,0, OIS, zoom optique équivalent à 75 mm Caméra frontale 20 mégapixels avec ouverture f/2,2 asphérique Connectivité 5G double

WiFi 7

Bluetooth 5.4

GPS double

NFC 5G

WiFi 7

Bluetooth 5.3

GPS

NFC

Infrarouge

USB de type C Autres Haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos

Lecteur d’empreintes sous l’écran

IP68 contre la poussière et l’eau

Arrière en cuir vegan ou en verre Haut-parleurs stéréo Harman Kardon

Certification IP68

Collaboration avec Leica pour ses caméras

Revêtement arrière anti-saleté

Certification Dolby Atmos

Lecteur d’empreintes sous l’écran Prix À partir de 649 euros À partir de 999 euros

Très similaires, mais la puissance fait la différence

En cherchant à équilibrer au maximum les deux appareils, mais en tenant compte du fait que l’un est moins cher que l’autre pour plusieurs raisons, le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13T présentent des différences dès l’écran. Le Xiaomi 13 haut de gamme a un écran de 6,36 pouces, tandis que le 13T offre un écran de 6,67 pouces. Dans ce cas, le Xiaomi 13 perd en taille et dans d’autres aspects, car sa résolution est en FHD+ avec une luminosité maximale de 1 900 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que celle du 13T est en 1,5K, avec une luminosité de 2 600 nits et un taux de rafraîchissement impressionnant de 144 Hz.

Cependant, ce que l’un des modèles perd en termes d’écran, il le gagne en puissance, car c’est ici que le 13 montre sa condition de haut de gamme en montant un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, par rapport au MediaTek Dimensity 8200 Ultra du Xiaomi 13T. Les deux modèles sont disponibles avec 8 à 12 Go de RAM, mais en termes de puissance, le 13 surpasse largement le 13T.

En ce qui concerne la batterie, le Xiaomi 13 est équipé d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 67 W, tandis que le 13T offre une batterie de 5 000 mAh, également avec une charge rapide de 67 W. Cependant, dans ce domaine, le 13 a un avantage : il dispose de la charge sans fil et de la charge inversée, ce que le 13T n’a pas.

Et nous en arrivons au point fort : les caméras. Bravo à Xiaomi d’avoir introduit les optiques Leica dans la gamme T, ce qui en profitera énormément. Pour cette raison, les modules photo des deux modèles sont similaires, mais les chiffres montrent que le 13T l’emporte. Le Xiaomi 13 dispose d’une triple caméra arrière avec une lentille standard de 54 mégapixels, un téléobjectif de 10 MP et un grand-angle de 13 MP, plus une caméra selfie Omnivision de 32 MP et un flash LED. Le Xiaomi 13T contre-attaque avec une lentille standard de 50 MP, un grand-angle de 12 MP, un téléobjectif + portrait de 50 MP ainsi qu’une caméra selfie Sony IMX de 20 MP et un flash LED double.

Cependant, il est important de noter qu’en matière d’enregistrement vidéo, l’appareil photo du Xiaomi 13 peut enregistrer en 8K à 24 images par seconde, en 4K à 60 ips et en caméra lente à 1080p. Le Xiaomi 13T ne peut pas enregistrer en 8K, en 4K seulement à 30 ips et en caméra lente à 720p.

Lequel est le meilleur

Comme nous l’avons vu, les deux terminaux sont très similaires. Si vous êtes intéressé par l’appareil photo, les deux sont de bonnes options, bien que le 13T ait un meilleur téléobjectif mais une moins bonne caméra vidéo. En ce qui concerne l’écran, les 144 Hz, la taille et la résolution 1,5K du 13T l’emportent, mais cela ne signifie pas que le 13 a un mauvais écran. Au contraire, bien qu’il soit en dessous. Là où l’un l’emporte sur l’autre, c’est en termes de puissance, le Xiaomi 13 se démarque ici.

Xiaomi 13Pro vs Xiaomi 13T Pro, comparaison des caractéristiques

Xiaomi 13T Pro Xiaomi 13 Pro Dimensions et poids 162,2 x 75,7 x 8,49 millimètres

206 grammes 162,9 x 74,6 x 8,4 mm ou 8,7 mm

210 grammes Écran AMOLED de 6,67 pouces

Résolution 2K de 2 712 x 1 220Ratio 20:9 Taux de rafraîchissement de 144 Hz Taux de rafraîchissement tactile de 480 Hz Luminosité de 1 200 nits (pic de 2 600 nits) DCI-P3 PRO HDR Display Dolby Vision, HDR10+ Gorilla Glass 5 Écran AMOLED LTPO incurvé de 6,73 pouces

1-120 Hz, taux de rafraîchissement tactile de 240 Hz

2K (3 200 x 1 440 pixels), 522 PPI, 20:9

HDR10+, Dolby Vision, luminosité maximale de 1 900 nits, 10 bits

Taux de rafraîchissement variable de 10 à 120 Hz LPTO

Recouvert de Corning Gorilla Glass Victus Processeur MediaTek Dimensity 9200+ de 4 nanomètres et 3,35 GHz

GPU ARM Immortalis G715 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Adreno 740 Versions 12 Go/256 Go

12 Go/512 Go16 Go/1 To LPDDR5X / UFS 4.0 12 Go LPDDR5X

256 Go UFS 4.0 Système Android 13

MIUI 14 Android 13

MIUI 14 Batterie 5 000 mAh

Charge rapide de 120 W 4 820 mAh

Charge rapide de 120 W

Charge rapide sans fil de 50 W

Charge inversée sans fil de 10 W Caméras arrière Principale : 50 mégapixels f/1,9 LEICA VARIO SUMMICRON, 24 mm, OIS, lentille asphérique à 7 éléments

Téléobjectif : 50 mégapixels f/19 LEICA asphérique, 15 mm, f/2,2Ultra grand-angle : 12 mégapixels f/2,2 Leica, lentille asphérique Vidéo 8K à 24 ips, 4K à 30 ips 50 MP f/1,9, Sony IMX989, OIS, capteur d’1 pouce

Ultra grand-angle de 50 MP f/2,2, FOV de 115°

Téléobjectif de 50 MP f/2,0, OIS, zoom optique équivalent à 75 mm Caméra frontale 20 mégapixels f/2,2 asphérique 32 MP f/2,0 Connectivité 5G double

WiFi 7Bluetooth 5.4 GPS double NFC 5G

WiFi 7

Bluetooth 5.3

GPS

NFC

Infrarouge

USB de type C Autres Haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos

Lecteur d’empreintes sous l’écranIP68 contre la poussière et l’eau Arrière en cuir vegan ou en verre Haut-parleurs stéréo Harman Kardon

Certification IP68

Collaboration avec Leica pour ses caméras

Revêtement arrière anti-saleté

Certification Dolby Atmos

Lecteur d’empreintes sous l’écran Prix À partir de 799 euros À partir de 1 399,99 euros

Moins de différences, presque une question de prix

Passons aux deux modèles Premium, le Xiaomi 13 Pro et le Xiaomi 13T Pro, et cette fois-ci Xiaomi nous complique la tâche, car il les a rapprochés l’un de l’autre. Par exemple, en ce qui concerne l’écran, le Xiaomi 13 Pro dispose d’un écran OLED de 6,73 pouces, avec une résolution de 2K, une luminosité maximale de 1 900 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que celui du 13T Pro est un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1,5K, une luminosité de 2 600 nits et, une fois de plus, un taux de rafraîchissement impressionnant de 144 Hz. Oui, c’est difficile de choisir.

En ce qui concerne la puissance, c’est la même histoire. Bien que le 13 Pro utilise également une puce Snapdragon 8 Gen 2, il n’offre que 8 ou 12 Go de RAM au choix parmi ses variantes. Le 13T Pro, quant à lui, propose une variante de 16 Go de RAM, ce qui signifie que si vous êtes prêt à dépenser un peu plus, le 13T a cet avantage supplémentaire.

Qu’en est-il de la batterie ? Un cas similaire aux précédents : le 13T Pro utilise une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 120 W, ce qui lui permet d’atteindre 50 % de charge en seulement 7 minutes. La batterie du 13 Pro est de 4 820 mAh et offre également une charge rapide de 120 W, ainsi qu’une charge sans fil de 50 W et une charge sans fil inversée de 10 W.

Pour la photographie, le 13T Pro se démarque une fois de plus avec son système Leica, qui se compose d’une caméra principale de 50 mégapixels, d’un téléobjectif de 50 mégapixels et d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels, plus une caméra selfie Omnivision de 32 mégapixels. Le 13 Pro dispose d’une configuration de caméra similaire, mais la caméra selfie est de 20 mégapixels, ce qui signifie que le 13T Pro l’emporte ici aussi.

Enfin, la connectivité est similaire, mais le 13T Pro propose une version Bluetooth 5.4, tandis que le 13 Pro est équipé de Bluetooth 5.3.

Lequel est le meilleur

Encore une fois, cela dépend de ce que vous recherchez. Si vous souhaitez un écran plus grand avec une résolution légèrement supérieure, le 13T Pro est un excellent choix. Si vous avez besoin d’une quantité importante de RAM, le 13T Pro propose une variante de 16 Go. En ce qui concerne la puissance, les deux appareils sont très performants grâce à leurs processeurs haut de gamme. Pour la photographie, le 13T Pro dispose d’une caméra selfie de meilleure qualité, tandis que le 13 Pro offre une configuration de caméra arrière légèrement meilleure. La différence de prix entre les deux modèles est également à prendre en compte, le 13T Pro étant généralement moins cher que le 13 Pro.

En fin de compte, il n’y a pas de réponse universelle à la question de savoir lequel est le meilleur, car cela dépendra de vos besoins spécifiques et de votre budget. Vous devrez peser les avantages et les inconvénients de chaque modèle pour déterminer celui qui vous convient le mieux.

