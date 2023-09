Le retard de la dernière bêta de One UI 6.0 pour les Samsung Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5

La quatrième bêta de One UI 6.0 sera retardée pour la famille des pliables de Samsung, qui ne la recevra pas avant quelques semaines.

Image du Samsung Galaxy Z Fold 5.

Samsung déploie déjà la nouvelle version de son système d’exploitation en phase bêta. Des terminaux tels que les Galaxy A34 et A54 l’ont déjà reçue, tout comme les Galaxy S23, qui sont déjà à leur quatrième version bêta. Ce ne sont pas seulement ces terminaux qui l’ont reçue, car les Coréens s’efforcent de la rendre disponible pour le plus grand nombre possible d’appareils.

Et bien que les derniers membres de la famille Galaxy S aient déjà la quatrième bêta, il semble que la famille des pliables mettra plus longtemps à l’avoir. Selon ce qui a été publié sur SAMMobile, il faudra encore un certain temps avant qu’elle n’arrive sur les téléphones pliables du fabricant.

Les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 recevront la nouvelle bêta en octobre

Selon le média, la nouvelle version de la bêta n’arrivera aux Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 qu’en octobre. Elle sera d’abord lancée en Corée du Sud, puis dans les autres territoires, dont les États-Unis et l’Europe.

Nous rappelons également que One UI 6.0 est basé sur Android 14 et apporte différents changements au niveau du design et de nouvelles fonctionnalités. Pour l’instant, il y a des changements dans la conception de la zone des paramètres rapides et toutes les applications du fabricant ont reçu de nouvelles fonctions.

L’une d’elles souligne particulièrement l’application appareil photo, qui a reçu une refonte générale pour la première fois en plusieurs années et est plus facile à utiliser dans les versions bêtas que dans la version stable actuelle de One UI.

Nous tenons également à rappeler que la famille Galaxy Z recevra bientôt de nouveaux membres, car le fabricant coréen prépare une série économique de téléphones pliables qui devrait apparaître après les Z Fold et Z Flip 6. Pour le moment, ces terminaux sont désignés par le nom provisoire de Galaxy Z FE.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :