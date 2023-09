Révolution photographique dans le haut de gamme économique : la série Xiaomi 13T arrive pour tout changer aux côtés de LEICA

Xiaomi fait un pas de géant en démocratisant l’expérience photographique Leica en l’intégrant pour la première fois dans sa série T

Les nouveaux produits de Xiaomi, y compris les Xiaomi 13T et 13T Pro, la Xiaomi Smart Band 8 et le Watch 2 Pro.

Directement depuis son événement matériel qui s’est tenu à Berlin, pas moins de quatre nouveaux produits viennent de rejoindre le vaste catalogue d’appareils Xiaomi. Cette fois-ci, nous accueillons deux nouveaux smartphones et deux wearables, tous prêts à conquérir le marché grâce à leurs caractéristiques premium et leurs prix abordables.

La nouvelle série d’appareils Xiaomi est dirigée par les Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro, deux nouveaux porte-étendards à prix réduit qui arrivent sur le segment haut de gamme avec des spécifications avancées et des systèmes de caméras portant le sceau Leica. Ils sont accompagnés duXiaomi Smart Band 8, la mise à jour du bracelet d’activité le plus populaire au monde; et de la Xiaomi Watch 2 Pro, la première montre connectée avec le système d’exploitation Wear OS créé par Xiaomi.

Xiaomi 13T et 13T Pro : la démocratisation de l’expérience Leica

La gamme haut de gamme de Xiaomi est maintenant plus accessible. Avec les nouveaux Xiaomi 13T et Xiaomi 14 Pro , l’entreprise rend l’expérience qui était jusqu’à présent exclusive à ses modèles les plus chers, accessible à un segment beaucoup plus économique du marché.

Ces nouveaux appareils arrivent sur le marché avec unnouveau design entièrement rénové, mettant en évidence leur construction en verre ou en cuir vegan, selon la couleur choisie. De plus, ce sont les premiers modèles de leur gamme à bénéficier d’une protection IP68 contre l’eau et la poussière, et ils sont équipés de grandes batteries d’une capacité de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 67W ou 120W, selon le modèle choisi.

Ils disposent d’un écran AMOLED avec une résolution1,5K, une diagonale de 6,69 pouces et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz. De plus, les deux modèles sont capables d’atteindre une luminosité maximale de 2600 nits.

Les deux terminaux sont équipés d’un processeur MediaTek, le Dimensity 9200+ dans le cas du Xiaomi 13T Pro et le Dimensity 8200-Ultra dans le Xiaomi 13T. Dans les deux cas, nous avons RAM LPDDR5X et stockage UFS mises à jour peuvent atteindre jusqu’à16 Go et 1 To respectivement pour Xiaomi 13T Pro. Ainsi, ce modèle devientle moins cher du marché dans cette combinaison.

Son système de caméras est la pièce maîtresse de la famille. Il est composé dun appareil photo principal Sony IMX707 de 50 mégapixelsMbps.

