Se filtre les spécifications de la OnePlus Pad Go : processeur MediaTek et batterie de 8 000 mAh

À seulement quelques jours de sa présentation officielle, deux caractéristiques clés ont été révélées, nous donnant une très bonne idée des performances de la tablette économique de OnePlus

Image du OnePlus Pad Go.

Au mois d’avril dernier, OnePlus a présenté sa première tablette. Nous parlons du puissant OnePlus Pad, qui s’est avéré être un dispositif haut de gamme axé sur la productivité (et que nous avons pu analyser suite à un processus de rebranding en tant qu’OPPO Pad 2).

Quelque temps plus tard, nous avons reçu des informations selon lesquelles OnePlus travaillait sur une tablette économique, connue sous le nom de OnePlus Pad Go et dont nous n’avions pas pu donner beaucoup de détails à l’époque. Tout cela est sur le point de changer car sa présentation est imminente et les spécifications ont été révélées.

Autonomie prolongée et processeur compétent

D’après les informations rapportées par Gizmochina et OneNormalUsername (anciennement connu sous le nom Twitter), il semblerait que le OnePlus Pad Go possède deux numéros de modèle: OPD2305 et OPD2304, qui font apparemment référence aux variantes WiFi et mobiles du dispositif.

Dans sa fuite, le rapporteur affirme que le OnePlus Pad Go aura 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il est possible que l’entreprise présente également une deuxième variante avec 128 Go selon la fuite. Dans tous les cas, les deux variantes bénéficieront d’une mémoire UFS 2.2.

En ce qui concerne son processeur, le OnePlus Pad Go sera équipé d’un MediaTek Helio G99 et d’une batterie de 8 000 mAh. Il est évident que pour lancer une tablette abordable, ils devaient faire des compromis, mais bien que le Helio G99 puisse être limité dans certains aspects, ses performances sont plus que correctes. On dit également que la Samsung Galaxy Tab A9 sera équipée du même processeur.

En ce qui concerne les connecteurs, le OnePlus Pad Go viendra avec un port USB-C pour la charger. Il disposera également de deux capteurs photo de 8 MP, un à l’avant et un à l’arrière de la tablette.

Ce qu’a déjà confirmé OnePlus c’est que cette tablette plus abordable disposera d’un écran LCD de 11,35 pouces, avec une résolution QHD et un ratio d’aspect de 7:5 (identique à celui de sa grande sœur à cet égard). Il aura également quatre haut-parleurs avec prise en charge de Dolby Atmos.

