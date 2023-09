Le plan d’Apple pour éviter que ses futurs appareils ne surchauffent pas : utiliser des aimants

Apple a breveté ce mécanisme le 26 septembre dernier

L’un des problèmes des derniers iPhones est leur surchauffe

L’iPhone 15 Pro est l’un des téléphones les plus attendus de l’année, et il intègre de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Cependant, beaucoup d’utilisateurs ont signalé qu’il surchauffe trop. Cela est très dangereux car vous pouvez vous brûler en le tenant tandis que la surchauffe endommage les composants internes de l’appareil. Pour cette raison, Apple a développé un refroidisseur interne à base d’aimants pour éviter que leurs futurs appareils ne connaissent le même problème.

Comment fonctionnera le refroidisseur à base d’aimants

La société à la pomme a déjà enregistré le brevet aux États-Unis. Elle l’a fait sous le nom de « Liquid Heat Exchanger for Electronic Device », que nous pouvons traduire en français par « Échangeur de chaleur liquide pour dispositifs électroniques ». Cela a été fait le 26 septembre. Le document est rédigé en anglais et regorge de plans et de données, nous allons donc vous résumer son fonctionnement et ce que vous devez savoir à ce sujet.

La première chose que nous devons mentionner est qu’il s’appelle ainsi parce qu’il n’expulsera pas la chaleur, mais la transférera entre les différentes zones de l’appareil. Certains composants sont plus sensibles aux températures élevées que d’autres, c’est pourquoi le principal objectif du mécanisme est d’éviter que la chaleur ne s’accumule dans les zones les plus sensibles tout en réduisant la température. Il a été inventé par Xiaoyi Huang.

Cet appareil sera un circuit où l’air entrera et circulera à l’intérieur pendant que l’appareil se refroidit. Comme le montrent les plans et indique Apple, il peut contenir un liquide qui aide au refroidissement. Ce liquide devra être en mouvement pour être efficace et maintenir sa température, tandis que l’air chaud de l’appareil passe à côté de lui et se refroidit. Pour faire circuler le liquide, un piston sera activé par un champ magnétique. En gros, c’est ainsi qu’il fonctionnera, du moins en théorie.

Enfin, les documents du brevet indiquent que la plupart des appareils Apple pourront l’intégrer, car on peut y trouver des iPhones, des iPods, des Macs, des iPads et des Apple Watches. Il est probable que les dimensions de ce mécanisme devront s’adapter à chaque appareil, car une montre connectée est beaucoup plus petite qu’un ordinateur portable. On ne sait pas quand il sera intégré ni quel sera le premier appareil à le faire.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :