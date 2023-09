Prix incroyable sur cette smart TV qui a tout ce dont vous avez besoin et ne coûte que 153 euros

Vous n’avez pas besoin de dépenser trop pour vous procurer un bon téléviseur intelligent. La création de TD Systems est une bonne affaire.

Une des smart TV de TD Systems.

Si vous recherchez un bon, joli et pas cher téléviseur intelligent, vous n’êtes pas limité au catalogue Xiaomi, sur des sites tels qu’Amazon, il existe d’autres options plus intéressantes d’autres marques. Aujourd’hui je veux vous parler d’une smart TV de TD Systems, elle peut être vôtre pour seulement 169 euros. Comme vous le savez déjà, si vous êtes membre Amazon Prime, la livraison sera gratuite.

Nous avons ici un téléviseur intelligent fonctionnant sous Android TV, c’est l’une des meilleures nouvelles que nous pouvions vous donner. Le système d’exploitation créé par Google a été très bien conçu, il est fluide et ouvrira devant vous un monde de possibilités. Les meilleures applications de séries et de films seront à seulement quelques boutons de distance, rien ne passera à côté.

Achetez un bon téléviseur intelligent, beau et pas cher

L’écran de notre protagoniste occupe pratiquement tout le devant et atteint une diagonale de 32 pouces. Ne vous laissez pas tromper par son prix, nous avons affaire à un écran plus que décent avec une résolution élevée. C’est un téléviseur compact, il ne sera donc pas limité au salon. Vous pourrez le placer dans une chambre ou même dans la cuisine.

Android TV est le meilleur système d’exploitation qu’un téléviseur intelligent pas cher peut intégrer, du moins je le crois ainsi. Il rend tout beaucoup plus facile et offre un accès à un immense catalogue d’applications. HBO, Disney+, Netflix, Twitch, Filmin, YouTube, Spotify et bien d’autres encore. Votre téléviseur deviendra le centre de divertissement ultime.

Vous ne manquerez pas non plus la compagnie de Google Assistant, qui sera toujours prêt à répondre à toutes vos demandes. Oui, il résoudra bon nombre de vos questions sur n’importe quel sujet et vous informera des prévisions météorologiques ou du résultat de votre équipe préférée mais ce n’est pas tout. Le meilleur est que vous pourrez l’utiliser pour contrôler votre télévision sans lever le petit doigt. Demandez-lui de chercher un bon film d’action ou une nouvelle série palpitante…

Vous savez déjà qu’il y a une vie au-delà des marques que nous recommandons habituellement et qu’il est facile de trouver de bonnes options. Cette smart TV apportera le meilleur divertissement à votre domicile, c’est génial pour moins de 200 euros. Nous ne savons pas combien de temps cette offre sera disponible, si cela vous intéresse, ne réfléchissez pas trop longtemps.

