Ces casques gaming HyperX ont un prix inférieur à 90 euros avec cette offre.

Comme d’habitude parmi toutes les offres que nous pouvons trouver sur Amazon, il y a toujours plusieurs casques qui offrent une qualité plus que bonne à des prix réduits, que ce soit parce qu’ils sont moins chers ou parce qu’ils sont déjà pas cher. Dans ce sens, dans ce post, nous avons entre les mains des casques de jeu qui sont très précis et de grande qualité. Nous parlons des HyperX Cloud II, qui ont maintenant une réduction de 15% sur Amazon.

Les HyperX Cloud II sont des casques de jeu qui ont généralement un prix de 99,99 euros, du moins c’était leur coût précédent sur Amazon et dans d’autres stores comme PcComponentes, où vous pouvez également trouver ces casques avec une réduction intéressante. Il est vrai que ce n’est pas une offre des plus spectaculaires, mais à la fin, toute économie est bonne, d’autant plus que nous pouvons obtenir des casques de grande qualité, comme c’est le cas ici. Gardez à l’esprit qu’ils ont une évaluation de 4,6 étoiles sur Amazon.

Par conséquent, si l’on considère que leur prix habituel est de 99,99 euros et qu’ils ont maintenant une réduction de 15%, nous pouvons affirmer que leur réduction est de 15 euros exactement. Ainsi, ces casques de jeu HyperX Cloud II coûtent 84,99 euros sur Amazon grâce à cette offre que nous vous présentons dans ce post. De plus, si vous êtes un client Amazon Prime, n’oubliez pas que vous pouvez profiter de la livraison gratuite et rapide, en les recevant dès demain si vous les achetez aujourd’hui.

Les HyperX Cloud II sont des casques de jeu à arceau qui offrent à leurs utilisateurs un grand confort lors de longues sessions de jeu. En grande partie, cela est dû à leurs coussinets en mousse à mémoire de forme recouverts de cuir synthétique de haute qualité, ainsi qu’à leur poids de 320 grammes, assez léger. Ils présentent également des haut-parleurs de 53 mm qui offrent un son clair et une plage de fréquences allant de 15 Hz à 25 000 Hz, en plus de nous donner un son surround virtuel en 7.1 canaux, ce qui favorise la précision de ces casques.

Ces casques de jeu ont également un microphone amovible qui contribue à des conversations claires, car il comprend une suppression du bruit, un contrôle automatique du gain et une annulation d’écho. Par ailleurs, un filtre en mousse est également inclus pour adoucir les sifflements. Au-delà de ce qui a déjà été dit, ces casques disposent d’un adaptateur avec une boîte de contrôle audio avancée pour les connecter via USB-A, car ils fonctionnent via un port 3,5 mm.

Pour conclure, il suffit de rappeler que ces casques de jeu HyperX Cloud II, qui sont compatibles avec les téléphones mobiles, les consoles et les ordinateurs, ont maintenant un prix de 84,99 euros sur Amazon grâce à l’offre que nous vous présentons dans ce post.

