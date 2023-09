Android 14 est bien plus proche du Samsung Galaxy S23 : la cinquième version bêta de One UI 6 est déjà disponible

La cinquième bêta de One UI 6 est déjà là et avec elle arrivent des corrections d’erreurs pour les courageux qui ont installé cette interface sur leurs Samsung Galaxy S23.

One UI 6 est de plus en plus proche d’arriver sur les Samsung Galaxy S23. Cette nouvelle version apportera une série de nouveautés intéressantes, bien que pour le moment, beaucoup d’entre elles restent secrètes pour les utilisateurs qui ne testent pas les versions bêta de l’interface personnalisée de Samsung. Cependant, il y a une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent essayer avant tout le monde : la cinquième bêta de One UI 6 est déjà disponible.

Android 14 sous One UI 6 est à portée de main. La cinquième bêta a été lancée aujourd’hui, comme l’indique SAMMOBILE. Cette nouvelle bêta est destinée à la dernière famille Samsung Galaxy composée du Samsung Galaxy S23, du Galaxy S23+ et du Galaxy S23 Ultra. Pour le moment, cette bêta n’est disponible qu’au Royaume-Unis, mais on s’attend à ce qu’elle arrive dans le reste des pays dans les jours suivants.

La cinquième bêta de One UI 6 est déjà disponible et arrive sur les Samsung Galaxy S23

Correction des erreurs des dernières bêtas de One UI 6. Ce que l’on a pu apprendre, c’est que cette cinquième bêta de One UI 6 arrive avec une série de changements parmi lesquels la correction d’erreurs de différentes fonctionnalités. Parmi ces erreurs, on trouve le problème de l’appareil photo qui provoquait son blocage ou sa fermeture soudaine lors de la prise de photos.

Mise à jour de 750 Mo. Si vous vous trouvez au Royaume-Unis et faites partie du programme de mise à jour en cours de développement de Samsung, la taille de One UI 6 sera de 750 Mo. Logiquement, c’est une version en développement, il est donc normal qu’elle compte un certain nombre d’erreurs susceptibles d’affecter le fonctionnement de l’appareil. Pour l’installer, il suffit de se rendre dans la section des paramètres, des mises à jour et de vérifier s’il y en a une en attente.

Aucune date officielle n’a encore été fixée pour le lancement de la version stable de One UI 6. On s’attend à ce qu’elle soit disponible à partir du 4 octobre, date à laquelle Google présentera ses nouveaux Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro avec Android 14 dans sa version pour tous les appareils. Il se peut qu’il faille encore attendre un peu plus longtemps et, comme c’est le cas pour OnePlus, que les appareils commencent à mettre à jour vers la nouvelle version d’Android mi-novembre.

