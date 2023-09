67 applications et jeux payants pour Android qui sont gratuits ou avec de juteuses réductions pour une durée limitée

Profitez de ces magnifiques offres de la Google Play et obtenez ces 67 applications et jeux payants pour Android totalement gratuits ou à un prix bien inférieur à leur coût habituel.

Demon Hunter: Premium est l’un des jeux payants que vous pouvez obtenir gratuitement, mais seulement pendant quelques heures

Un mercredi de plus, comme nous le faisons chaque semaine depuis plusieurs mois, nous vous apportons les meilleures offres de milieu de semaine de la Google Play Store, grâce auxquelles vous pouvez obtenir près de soixante-dix applications et jeux payants pour Android gratuitement ou à très bas prix.

Cette fois-ci, nous avons sélectionné pour vous un total de 67 applications et jeux payants pour Android gratuits ou avec des remises de plus de 50 % dans la plupart des cas, mais n’oubliez pas que ces offres sont temporaires et que dans quelques heures, toutes ces applications et jeux retrouveront leur prix habituel.

Applications payantes pour Android gratuites

BitProjet | Gratuit 0,59 euros

Diver Style 2 Revamped | Gratuit 0,79 euros

Digital Basic 10 WEAR OS 3+ | Gratuit 0,79 euros

Speed View GPS Pro | Gratuit 0,89 euros

Futurum H10 | Gratuit 1,39 euros

Awf Widgets : Cadran de montre | Gratuit 1,49 euros

Amplificateur de basses PRO | Gratuit 3,59 euros

All TV Screen Mirroring Pro | Gratuit 5,49 euros

Applications payantes pour Android en promotion

Awf Minimal: Watch face | 0,49 euros 1,49

0,49 euros Awf Polar Analog: Watch face | 0,49 euros 1,79

0,49 euros Awf Polar: Watch face | 0,49 euros 1,79

0,49 euros Awf Owly: Watch face | 0,49 euros 1,99

0,49 euros Alexis Pie: Minimal Icon Pack | 0,69 euros 1,69

0,69 euros Alexis: Minimal Icon Pack | 0,69 euros 1,69

0,69 euros Quick Reminders & To Do | 0,79 euros 1,69

0,79 euros Shortcutter Premium Key | 1,29 euros 2,59

1,29 euros Volume Control Panel Pro | 1,29 euros 2,69

Jeux payants pour Android gratuits

Evertale | Gratuit 0,50 euros

Gratuit Summoners Era: Idle Strategy | Gratuit 0,69 euros

Gratuit Ruby Square: jeu de logique | Gratuit 0,89 euros

Gratuit CARTOONITE Multiplayer Builds | Gratuit 0,99 euros

Gratuit Burning Fortress 2 | Gratuit 0,99 euros

Gratuit Endless Nights RPG | Gratuit 1,09 euros

Gratuit Demon Hunter: Premium | Gratuit 1,09 euros

Gratuit Secret Tower VIP (IDLE RPG) | Gratuit 1,09 euros

Gratuit Shadow Hero Premium Offline TD | Gratuit 1,09 euros

Gratuit Glidey – Minimal puzzle game | Gratuit 1,19 euros

Gratuit Jewels Treasures Match 3 Pro | Gratuit 3,39 euros

Gratuit Timing Hero VIP : Retro Fighti | Gratuit 3,49 euros

Gratuit Word Mania – Brainy Word Games | Gratuit 5,99 euros

Gratuit [VIP] +9 Blessing Cash Knight | Gratuit 9,49 euros

Jeux payants pour Android en promotion

Slaughter 3: The Rebels | 0,19 euros 2,29

0,19 euros Mindcell | 0,19 euros 2,29

0,19 euros LIMBO | 0,49 euros 4,89

0,49 euros Flockers | 0,69 euros 1,69

0,69 euros Penarium | 0,69 euros 2,29

0,69 euros Down in Bermuda | 0,69 euros 4,99

0,69 euros Agent A – un puzle disfrazado | 0,69 euros 4,99

0,69 euros Samorost 2 | 0,99 euros 1,99

0,99 euros Cube Card | 0,99 euros 2,09

0,99 euros Reventure | 0,99 euros 2,99

0,99 euros Timeflow: Tiempo y dinero | 0,99 euros 3,99

0,99 euros Dwarf Journey | 1,09 euros 1,79

1,09 euros RPG Knight Bewitched 2 | 1,09 euros 2,29

1,09 euros Knight of Heaven RPG | 1,09 euros 2,29

1,09 euros RPG Knight Bewitched | 1,09 euros 2,29

1,09 euros Knight Eternal: Pixel RPG | 1,09 euros 2,29

1,09 euros The Black Dungeon RPG | 1,09 euros 2,29

1,09 euros Roguelite 2 | 1,09 euros 2,29

1,09 euros Worms 2: Armageddon | 1,09 euros 4,39

1,09 euros Doom & Destiny | 1,19 euros 2,99

1,19 euros Doom & Destiny Advanced | 1,19 euros 2,99

1,19 euros Bagatur Chess Engine | 1,19 euros 4,99

1,19 euros Front Armies [RTS] | 1,29 euros 2,99

1,29 euros Sheltered | 1,39 euros 4,39

1,39 euros The Escapists: Fuga de la pris | 1,39 euros 5,49

1,39 euros Escapists 2: Fuga de bolsillo | 1,39 euros 7,99

1,39 euros Kids to Grandmasters Chess | 1,59 euros 5,99

1,59 euros Doom & Destiny Worlds | 1,79 euros 4,99

1,79 euros 60 Parsecs! | 1,89 euros 3,99

1,89 euros CHUCHEL | 1,99 euros 4,99

1,99 euros Botanicula | 1,99 euros 4,99

1,99 euros Happy Game | 1,99 euros 4,99

1,99 euros Neighbours back From Hell | 1,99 euros 4,99

1,99 euros Samorost 3 | 1,99 euros 5,99

1,99 euros Machinarium | 1,99 euros 5,99

1,99 euros Samorost 3 |1,99 euros 5,99

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :