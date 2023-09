As-tu vu l’écran de ton téléphone Xiaomi avec les fonds d’écran officiels de la famille Redmi Note 13 ?

Devenu une tradition, chaque nouveau smartphone est lancé avec un fond d’écran spécialement préparé pour lui et son écran. Et dans le cas de Xiaomi, ils aiment que chaque modèle au sein d’une famille / série ait son propre fond d’écran, en plus d’un autre pour l’écran de verrouillage. Vous voulez habiller votre vieux Redmi, POCO ou Xiaomi Redmi Note 13?

Et c’est aussi une tradition de publier en ligne et gratuitement le fond d’écran officiel de chaque nouveau modèle de smartphone qui sort sur le marché. Donc, nous vous apportons ici les 5 fonds officiels, au cas où vous voudriez essayer de voir comment ils se comportent sur votre terminal sans avoir à acheter un Redmi Note 13 pour les voir.

Où télécharger les fonds d’écran officiels du Xiaomi Redmi Note 13

Avec MIUI 14, Xiaomi a souligné l’importance de l’individualité et de la personnalisation, en offrant un ensemble distinctif de fonds d’écran avec chaque nouveau modèle. Cette approche garantit que les fonds d’écran de Xiaomi sont ouverts à la personnalisation.

Avec quatre fonds d’écran différents pour l’écran d’accueil (un pour chaque modèle de la série Redmi Note 13) et un cinquième fond d’écran pour l’écran de verrouillage, vous pouvez utiliser l’un de ces fonds d’écran uniques sur votre écran en les téléchargeant sur votre téléphone.

Installer un fond d’écran sur MIUI

Suivez ces étapes pour utiliser l’un de ces fonds d’écran sur votre téléphone. Tout d’abord, choisissez celui que vous voulez :

Téléchargez le fond d’écran que vous aimez à partir des liens ci-dessus. Ouvrez l’application Galerie et recherchez le fond d’écran que vous avez téléchargé. Appuyez une fois sur l’image, puis appuyez sur Plus dans les options qui apparaissent ci-dessous. Recherchez et appuyez sur Définir un fond d’écran parmi les options qui apparaissent. Appuyez sur Appliquer et choisissez où vous voulez utiliser le fond d’écran.

Source | Xiaomiui

