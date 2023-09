Microsoft mise sur l’énergie nucléaire pour alimenter ses serveurs d’IA

L’énergie nucléaire sera clé pour le développement de l’IA chez Microsoft et c’est pourquoi ils recherchent le candidat approprié pour mener à bien le projet.

Microsoft a besoin de résoudre le problème de l’énergie pour continuer à se développer dans le domaine de l’IA et l’énergie nucléaire sera son alliée

Microsoft s’intéresse à l’énergie nucléaire comme une solution possible pour alimenter ses centres de données d’intelligence artificielle (IA), qui nécessitent beaucoup d’électricité et de refroidissement. Pour cela, la société a publié une offre d’emploi à la recherche d’un ingénieur senior en énergie nucléaire, chargé de concevoir et de mettre en œuvre des projets innovants d’énergie propre.

L’offre d’emploi, qui a été publiée le 25 septembre dernier, cherche un candidat ayant de l’expérience dans la conception, la construction et l’exploitation de réacteurs nucléaires, ainsi que des connaissances sur les réglementations, les normes et les politiques de sécurité nucléaire et environnementale. L’ingénieur senior en énergie nucléaire fera partie d’une équipe multidisciplinaire qui collaborera avec des fournisseurs, des partenaires universitaires et des entités gouvernementales.

Microsoft est conscient que l’IA est l’avenir et souhaite alimenter ses centres avec de l’énergie nucléaire

L’objectif du poste est de « diriger le développement et la mise en œuvre de solutions innovantes d’énergie propre pour les centres de données de Microsoft », selon la description du poste. Microsoft est l’une des principales entreprises dans le domaine de l’IA, offrant des services via sa plateforme cloud Azure, qui compte plus de 200 centres de données dans le monde entier.

L’énergie nucléaire présente plusieurs avantages pour les centres de données d’IA, selon les experts consultés par CNBC. L’un d’entre eux est qu’il s’agit d’une source d’énergie propre, sûre et fiable qui n’émet pas de gaz à effet de serre ni ne contribue au changement climatique. Cela aide Microsoft à respecter son engagement à devenir une entreprise neutre en carbone d’ici 2030.

L’énergie nucléaire est une source d’énergie constante et prévisible, qui ne dépend pas de facteurs externes tels que le climat ou le cycle diurne. Cela permet d’assurer l’approvisionnement électrique des centres de données, qui ne peuvent pas subir de coupures ni de variations du réseau. De plus, l’énergie nucléaire a une densité énergétique élevée, ce qui signifie qu’elle peut générer beaucoup d’électricité avec peu de combustible. Cela réduit l’espace et les coûts nécessaires pour installer et entretenir les centrales nucléaires.

Malgré les avantages mentionnés, l’énergie nucléaire présente également des défis pour les centres de données d’IA. L’un d’eux est le coût économique, car la construction et l’exploitation d’une centrale nucléaire impliquent un investissement initial important et une maintenance continue. De plus, l’énergie nucléaire doit concurrencer d’autres sources d’énergie moins chères et plus abondantes, telles que le gaz naturel ou le charbon.

L’énergie nucléaire doit résoudre le problème des déchets radioactifs, qui sont le sous-produit de la fission nucléaire. Ces déchets doivent être gérés de manière sûre et responsable pour éviter toute fuite dans l’environnement ou toute utilisation malveillante. Cela signifie qu’il est nécessaire de trouver des solutions techniques et politiques pour les stocker ou les recycler de manière définitive.

Microsoft explore l’énergie nucléaire comme une solution possible pour alimenter ses centres de données d’IA, qui nécessitent beaucoup d’électricité et de refroidissement. Il ne reste plus qu’à attendre pour voir comment avance ce projet et, surtout, comment Microsoft parviendra à s’impliquer dans l’industrie nucléaire pour faire progresser le développement de l’intelligence artificielle.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :