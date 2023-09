Annulation de bruit, 24h de batterie et qualité de son HD pour ces écouteurs à prix réduit

Edifier a beaucoup à dire dans le domaine de l’audio portable parmi tant d’options.

Ces Edifier TWS1 Pro 2 sont des écouteurs parfaits pour la musique, le cinéma et les appels que vous devriez essayer.

Vous êtes à la recherche de bons écouteurs sans fil pas cher ? Il n’est pas facile de trouver une bonne option, en plus d’être recommandée par de nombreuses personnes. Mais les Edifier TWS1 Pro 2 viennent de baisser leur prix sur Amazon à 54,99 euros et ils ont plus de 2000 évaluations avec une moyenne de 4,4 points sur 5. Ce même modèle est vendu sur AliExpress pour 59 euros.

Si vous êtes une personne qui passe souvent d’un appel à un autre, qui écoute de la musique constamment ou qui a besoin de silence pour se concentrer sur des tâches professionnelles ou d’études, ces écouteurs d’Edifier vous raviront. Pour ce prix, vous ne trouverez pas d’écouteurs aussi bons avec de meilleurs finitions que ceux-ci.

Obtenez d’excellents écouteurs avec réduction de bruit pour 55 euros

Tout d’abord, je dois mentionner la réduction de bruit de ces Edifier TWS1 Pro 2. Ils parviennent à réduire jusqu’à 42 dB le bruit externe gênant pendant les appels. Cela réduit bien sûr la durée de la batterie. On peut appliquer jusqu’à 2 niveaux de réduction de bruit, selon l’environnement dans lequel nous nous trouvons.

La batterie de ces Edifier TWS1 Pro 2 permet jusqu’à 6 heures de lecture de musique et jusqu’à 24 heures avec l’étui de charge qui ajoute 18 heures avec sa batterie intégrée. Un autre aspect positif, en plus de sa durée, est la charge rapide grâce à laquelle nous pouvons obtenir 1 heure supplémentaire avec seulement 10 minutes de charge.

Ces écouteurs Edifier disposent de haut-parleurs de 10 mm avec un composé tiranisé qui offre un son plus riche en nuances, surtout dans les fréquences aiguës. Vous remarquerez des basses plus profondes, obtenant un son de qualité CD. Pour la musique, vous remarquerez qu’ils sonnent fabuleusement bien, peut-être que pour le cinéma, vous devrez ajuster un peu l’égaliseur pour chaque genre de musique.

Pendant un appel, les Edifier TWS1 Pro 2 utilisent leurs 4 microphones intégrés pour déterminer quel niveau de réduction du bruit ils doivent utiliser à chaque instant. Leur détection automatique nous permet de passer d’un transport en commun comme un bus à l’agitation de la rue ou d’un bureau tout en maintenant une qualité d’appel constante.

Une autre caractéristique remarquable est la détection intelligente de l’oreille. Lorsque nous retirons un écouteur de notre oreille, la lecture se met automatiquement en pause et reprend lorsque nous le remettons. Avec l’application Edifier Connect, vous pourrez personnaliser tous les égaliseurs que vous souhaitez et choisir celui qui convient le mieux à chaque instant.

➡️ Voir l’offre Edifier TWS1 Pro 2

Il résistent aux éclaboussures avec la certification IP54. Nous pourrons les utiliser pour faire du sport car ils sont également résistants à la transpiration. Et si nous les utilisons pour jouer à des jeux sur notre téléphone portable ou à la télévision, leur faible latence (en utilisant le mode de jeu) fera que nous ne remarquerons aucun retard entre ce que nous voyons et ce que nous entendons.

➡️ Je n’achèterais que ce téléphone si j’avais 300 € de budget

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent être intéressants pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :