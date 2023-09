Horizon Forbidden West annonce sa Complete Edition pour PlayStation 5 et PC

PlayStation a annoncé et révélé que cette édition complète du jeu sortira le 6 octobre sur PS5, tandis que sur PC, elle sera lancée en 2024.

Sony annonce Horizon Forbidden West: Complete Edition pour PS5 et PC

Depuis un certain temps, Sony a pris l’habitude de sortir certains de ses grands exclusifs sur PC, ce qu’ils font généralement une fois un certain temps écoulé depuis leur sortie initiale sur PS4 et PS5, à moins qu’ils ne soient exclusifs à PlayStation 5. En relation avec cela, l’un des leakers les plus fréquents et les plus fiables de l’industrie du jeu vidéo, billbil-kun, a récemment annoncé que nous connaîtrions bientôt l’identité du nouveau titre qui arriverait sur Steam et l’Epic Games Store, prédisant qu’il s’agirait de Horizon Forbidden West, et c’est effectivement le cas.

En effet, PlayStation a annoncé que Horizon Forbidden West finira par arriver sur PC, mais ce n’est pas tout ce qu’ils ont confirmé, car on a également révélé que le jeu développé par Guerrilla Games aura sa propre édition complète, qui sortira sur ordinateurs et PS5. Maintenant que les présentations sont faites, nous pouvons voir tous les détails de cette grande annonce.

Horizon Forbidden West: Complete Edition arrivera sur PS5 et PC

Sony, par le biais du blog officiel de PlayStation, a annoncé Horizon Forbidden West: Complete Edition pour PS5 et PC, cette dernière version ayant été développée en collaboration avec Nixxes Software, le studio responsable de plusieurs des portages exclusifs des Japonais sur ordinateurs. De plus, il a été confirmé que cette édition complète de la suite de Horizon Zero Dawn, qui comprend également son extension Burning Shores, sortira le 6 octobre sur PlayStation 5, mais ne sera lancée sur PC qu’au début de 2024, bien qu’aucune date précise n’ait été annoncée.

De plus, du moins pour la console de génération actuelle de Sony, Horizon Forbidden West: Complete Edition sera mise en vente au prix de 69,99 euros et, comme nous l’avons déjà dit, comprendra le jeu de base et son extension Burning Shores, qui est arrivée exclusivement sur PS5 et non sur PS4, contrairement à l’aventure principale. Cette édition exclusive de la compagnie japonaise comprend non seulement ce qui a été mentionné, mais elle contiendra également la bande originale au format numérique, un livre d’art numérique et une bande dessinée numérique de Horizon Zero Dawn Vol. 1: The Sunhawk (disponible uniquement en anglais, allemand, portugais brésilien et japonais).

Par ailleurs, cette édition complète du jeu comprendra également des extras pour notre partie. Il a été confirmé qu’elle inclura des extras dans le mode photo (pose spéciale et maquillage facial), une tenue élite Carja Behemoth, un arc court Carja Behemot, une tenue élite Nora Thunder, une fronde Nora Thunder, la pièce Apex Clawstrider Machine Strike et un pack de ressources. Comme vous pouvez le voir, cette nouvelle édition est très complète, comme son nom l’indique.

Ainsi, il ne reste plus qu’à rappeler que cette Horizon Forbidden West: Complete Edition arrivera sur PS5 le 6 octobre, mais pour sa sortie sur PC (Steam et Epic Games Store), il faudra attendre le début de 2024.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :