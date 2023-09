Google pourrait bientôt lancer un abonnement avec tous ses services payants à la manière d’Apple One

La suscripción tout-en-un incorporera Google Nest Aware, Google One et peut-être d’autres services.

Si cette nouveauté est confirmée, elle fonctionnerait de manière similaire à Apple One

Il est possible que bientôt Google nous surprenne avec un abonnement nous permettant d’utiliser Google Nest Aware et Google One. De cette manière, leur service d’outils pour la maison et la sécurité serait combiné avec l’espace de stockage en nuage pour conserver nos documents, fichiers et e-mails. C’est très similaire à ce qu’Apple fait avec Apple One.

Cette possibilité a été révélée par le site 9to5Google, qui a exploré les fichiers de l’application Google Home dans sa version 3.7. Grâce à cette méthode, il est possible de naviguer dans les codes de l’application et de découvrir des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles pour le public et qui n’ont pas été débloquées, ainsi que d’autres annonces et textes qui n’ont pas été annoncés.

Ce qui a attiré l’attention des explorateurs du site sont 2 codes très révélateurs. Le premier contient le texte « abonnement tout-en-un de Google » ; tandis que le deuxième dit directement : « Obtenez plus pour moins en regroupant Nest Aware, {two} To de stockage pour les photos, Drive & Gmail, et plus de bénéfices » en référence à Google One.

C’est tout ce que nous savons pour l’instant sur ce possible futur service, qui semble déjà être annoncé dans le code de l’application Google. Une des interrogations qui suscite le plus d’intérêt est de savoir si YouTube Premium sera également inclus, car il a récemment supprimé son option la moins chère, ainsi que d’autres services Nest pour les maisons. De nombreux utilisateurs de Google One demandent cette intégration, qui pourrait être incluse dans le service tout-en-un du géant technologique, bien qu’il s’agisse pour l’instant d’une simple spéculation jusqu’à ce que Google confirme ou démente ces plans.

En ce qui concerne Nest Aware et One, les 2 fonctions « déjà confirmées » fonctionnent de manière complètement différente, mais elles se complètent. D’un côté, Nest Aware se concentre sur la sécurité de la maison en surveillant ce qui s’y passe. En attendant, One est un espace de stockage en nuage qui vous permet de sauvegarder tous vos fichiers, afin qu’ils ne prennent pas de place sur vos appareils, que ce soient des e-mails, des photos, des vidéos, etc. Ce dernier a des prix différents en fonction de l’espace alloué. Actuellement, ils ne peuvent être souscrits que séparément, mais il est probable que ce pack réduira leur prix total.

