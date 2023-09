Xiaomi Watch 2 Pro vs Xiaomi Watch S1 Pro: Voici les principales différences entre les meilleures montres intelligentes de la marque.

Comme vous le savez déjà, l’arrivée de Wear OS sur les montres intelligentes de Xiaomi est maintenant une réalité grâce à la nouvelle Xiaomi Watch 2 Pro, ce qui génère un débat assez intéressant. En effet, nous avons maintenant plus d’options de choix dans le catalogue de la marque asiatique dans cette catégorie, et beaucoup d’entre vous ne savent probablement pas laquelle est la meilleure pour votre cas.

C’est pourquoi nous trouvons très intéressant de comparer la nouvelle smartwatch de Xiaomi avec celle qui était jusqu’à présent le meilleur représentant de l’entreprise, la Xiaomi Watch S1 Pro. En réalité, la nouvelle Watch 2 Pro est le successeur naturel de cette dernière, donc le saut générationnel sera beaucoup plus remarquable que prévu.

Xiaomi Watch 2 Pro vs Xiaomi Watch S1 Pro, comparaison des caractéristiques

Xiaomi Watch 2 Pro XIAOMI WATCH S1 PRO DIMENSIONS ET POIDS 47,6 x 45,9 x 11,8 mm 54,5 grammes 46 x 46 x 11,28 mm ÉCRAN AMOLED de 1,43 pouces

466 x 466 pixels (326 PPI) Luminosité maximale de 600 nits AMOLED de 1,47 pouces

480 x 480 pixels BATTERIE 495 mAh Jusqu’à 2,5 jours d’utilisation typique Chargeur magnétique inclus 500 mAh

Jusqu’à 14 jours d’utilisation typique

Charge sans fil Qi Résistance 5 ATM 5 ATM

Résistance aux températures de -10 à 45 °C Capteurs Accéléromètre Gyroscope Capteur de lumière ambiante Boussole numérique Baromètre Capteur de fréquence cardiaque

Mesure de la SpO2

GNSS double bande avec 5 satellites

Suivi du sommeil Capteur cardiaque

Capteur de température

Accéléromètre

Gyroscope

Capteur géomagnétique

Baromètre

Lumière ambiante

Mesure de la SpO2

GPS/GLONASS/Beidou/GALILEO/QZSS

Suivi du sommeil CONNECTIVITÉ Wi-Fi 2.4GHz / 5GHz

Bluetooth 5.2 Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

Bluetooth 5.2 Processeur et mémoire Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 2 Go de RAM + 32 Go de stockage N/D Autres Système d’exploitation MIUI for Watch x Wear OS 150 modes d’entraînement Bracelet en fluoroélastomère et cuir inclus Couronne rotative intégrée

Plus de 100 modes sportifs

Puce NFC pour les paiements mobiles

Applications tierces téléchargeables

Microphone et haut-parleur pour les appels via Bluetooth Prix Dès 269,99 euros 299,99 euros

Écran, batterie et surtout système d’exploitation comme principales différences

Comme nous l’avons dit, malgré le fait que la montre que vient de présenter Xiaomi soit le successeur naturel de la Xiaomi Watch S1 Pro, de nombreux aspects ont été modifiés. En réalité, même si le design reste assez intact, la société chinoise a redessiné la couronne rotative sur le côté droit et a même réduit la taille du panneau AMOLED, passant de 1,47 pouces à 1,43 pouces.

Cependant, sans aucun doute, le fait de passer d’un système d’exploitation propre à abriter Wear OS à l’intérieur change tout. En effet, bien que dans les deux cas, nous puissions répondre aux appels, effectuer des paiements mobiles et même connecter des écouteurs via Bluetooth pour écouter de la musique sans avoir besoin du téléphone, les applications que nous trouverons sur le Play Store sont pratiquement infinies.

Cela, associé au fait d’équiper un processeur Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage interne, nous permet de pousser les performances de notre montre encore plus loin. Grâce à cela, nous pourrons télécharger des jeux, visualiser des images, lire des notifications complètes d’applications comme WhatsApp et bien d’autres fonctionnalités qui sont vraiment incroyables et que, malheureusement, nous ne pourrons pas faire avec le S1 Pro.

Cependant, le revers de la médaille de ce système d’exploitation est que la batterie en souffre énormément. Malgré des capacités très similaires, le Xiaomi Watch S1 Pro promet jusqu’à 14 jours d’utilisation typique contre 2,5 jours pour le Xiaomi Watch 2 Pro, une différence assez considérable à prendre en compte lors du choix de l’un ou de l’autre.

Une décision très difficile à prendre

Et si la décision vous semble déjà compliquée, vous devez également tenir compte des prix de ces modèles. La Xiaomi Watch S1 Pro peut être achetée au prix officiel de 299,99 euros, tandis que le Watch 2 Pro commence à partir de 269,99 euros dans sa version WiFi, des coûts vraiment similaires.

Par conséquent, votre décision doit être étroitement liée à votre préférence pour Wear OS, avec ses avantages et ses inconvénients. L’écran du S1 Pro est meilleur, tout comme sa batterie et son design, mais d’un autre côté, le Watch 2 Pro nous offre une grande polyvalence pour pouvoir presque tout faire depuis notre montre. Dans ce cas, la décision finale vous appartient, vous devrez donc évaluer ce que vous recherchez dans une montre intelligente.

