Mon choix: ce smartphone est spectaculaire, différent des autres et bénéficie d’une réduction de 178 euros

Avec ce smartphone, vous ne manquerez de rien, c’est l’une des meilleures sorties de 2023.

Les caméras du OnePlus 11.

L’un des meilleurs smartphones de l’année est en baisse de prix, vous pouvez ramener à la maison le OnePlus 11 5G avec une remise spectaculaire de 178 euros. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour profiter pleinement de chaque jour, c’est une véritable bête avec laquelle vous ne manquerez de rien.

Le dispositif chinois est toujours vendu à son prix original de 849 euros dans le store officiel de OnePlus, prenez note. Le prix sur AliExpress est le meilleur que nous ayons pu trouver à l’heure actuelle, il offre un téléphone portable magnifique, avec un écran spectaculaire, un processeur impressionnant et de grandes caméras, entre autres caractéristiques.

OnePlus 11 5G (256 Go)

Tout ce que vous gagnez avec le OnePlus 11

Profitez au maximum de ces diffusions en continu auxquelles vous êtes accro, de ces films que vous regardez pour la quinzième fois. Le téléphone portable OnePlus dispose d’un superbe écran AMOLED de 6,67 pouces, avec une résolution Full HD et un rafraîchissement de 120 Hz. Cette dernière technologie se traduit par une fluidité agréable.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran AMOLED de 6,7″ Full HD+ et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide à 100 W

Alert Slider, Bluetooth 5.0, WiFi 6, NFC, 5G

Sous son châssis se trouve le Snapdragon 8 Gen 2, une véritable bête avec laquelle vous pourrez jouer à n’importe quel jeu ou utiliser n’importe quelle application à vitesse maximale. Le OnePlus 11 est performant comme le meilleur et le sera pendant longtemps, vous avez un smartphone pour un bon moment. N’oublions pas ses 12 Go de RAM et ses 256 Go de stockage, vous ne manquerez de rien.

Laissez le photographe qui est en vous s’exprimer, vivez toutes sortes d’aventures et capturez-les avec la triple caméra arrière du téléphone chinois. Nous avons ici un impressionnant capteur principal de 50 mégapixels, un grand angle de 48 mégapixels et une caméra de 32 mégapixels composée d’un téléobjectif.

OnePlus 11 5G (256 Go)

Vous le savez déjà, si vous recherchez un haut de gamme avec lequel vous pourrez profiter d’une expérience géniale, ce OnePlus 11 est un achat sûr. Il a tout ce que vous pouvez demander et sera capable de maintenir un niveau d’excellence pendant longtemps. Est-ce que vous devez vraiment y réfléchir davantage?

