OxygenOS 14 est officiel et arrivera en novembre : toutes les nouveautés

OnePlus révèle les nouveautés qui arriveront avec OxygenOS 14, la date de sortie et le premier appareil qui sera mis à jour vers Android 14 avec cette couche de personnalisation.

OxygenOS 14 a déjà une date de sortie : il s’agit du premier appareil qui sera doté de la couche de personnalisation fonctionnant sur Android 14.

OnePlus vient d’annoncer qu’OxygenOS 14 sortira en novembre. La nouvelle version de la couche de personnalisation de l’entreprise asiatique est en développement depuis plusieurs mois. Les utilisateurs les plus audacieux ont pu tester toutes les améliorations qui ont été intégrées à OxygenOS 14, mais maintenant une date de sortie officielle pour la couche qui fonctionnera sur Android 14 est connue.

Les nouveautés techniques d’OxygenOS 14 sont importantes. Tout indique que OnePlus a mis beaucoup d’efforts pour intégrer des améliorations dans cette nouvelle version d’OxygenOS. De plus, la société a publié sur son blog officiel toutes les nouveautés qui arriveront avec OxygenOS 14. En tenant compte de cela, examinons en détail ce que l’entreprise asiatique a préparé pour sa couche de personnalisation.

Toutes les nouveautés qui arriveront avec OxygenOS 14 sur les téléphones OnePlus compatibles

Trinity Engine : la clé pour augmenter la durée de vie de la batterie. Cette nouvelle plateforme qui arrivera avec OxygenOS 14 vise à améliorer la batterie. La façon dont elle le fera est en adaptant le système lui-même aux besoins de l’utilisateur. Cela permet d’optimiser les ressources telles que la RAM, le CPU, le GPU et le stockage de manière à ce que tout fonctionne de manière fluide. De plus, on s’attend à ce que cela permette aux applications de s’ouvrir plus rapidement.

HyperBoost : la CPU et le GPU adapteront leur fréquence aux besoins du moment. Cette nouvelle fonctionnalité vise, selon OnePlus, à optimiser tout type de processeur lors du jeu. L’objectif est de fournir une expérience fluide pour tous les types de jeux, même les plus exigeants. De plus, on souhaite également que la consommation soit minimale et que la température reste contrôlée sur le dispositif.

Auto Pixelate 2.0 : masquer automatiquement les informations confidentielles. Cette fonctionnalité n’est pas nouvelle en soi, mais OnePlus a commenté qu’elle s’améliorera de manière drastique avec OxygenOS 14. Ce qui a été dit, c’est que désormais, toutes les données personnelles exposées dans une capture d’écran seront automatiquement masquées. Cela sera effectué par le dispositif lui-même, permettant à l’utilisateur de ne pas avoir à penser à supprimer des informations de contacts, des données de reçus ou tout autre élément qui ne doit pas être partagé.

HyperRendering : amélioration des FPS dans les jeux vidéo. Cette nouveauté, comme l’indique OnePlus, vise à améliorer les performances du dispositif lors du jeu. Comment cela se traduit-il ? OnePlus cherche à ce que les jeux aient un taux de trame par seconde plus élevé, en plus de pouvoir atteindre des résolutions d’écran plus élevées.

L’interface reçoit également des améliorations significatives : Fluid Cloud, Go Green AOD et Aquamorphic Design 2.0. Toutes ces améliorations au niveau de l’interface amélioreront l’expérience générale d’OxygenOS 14. En ce qui concerne Fluid Cloud, il s’agit d’une barre d’état dans l’interface du système qui vise à être un centre de contrôle permettant de consulter toutes les informations sur l’état du dispositif. Go Green AOD vise à montrer aux utilisateurs les changements positifs qui se produisent lorsque des habitudes saines comme la marche sont adoptées. Aquamorphic Design 2.0 est la refonte du style intégré à OxygenOS et qui concerne le choix des couleurs, des polices et de tout ce qui concerne la conception esthétique du dispositif.

OxygenOS 14 sortira en novembre de cette année. Le premier appareil à recevoir la version stable sera le OnePlus 11 5G et cela se fera mi-novembre, comme l’a annoncé OnePlus. Il ne reste plus que quelques jours avant de découvrir Android 14 de Google, de sorte que la feuille de route pour la fin de l’année sera chargée de nouveautés.

