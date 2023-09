Mettez à jour rapidement votre macOS Sonoma : il est livré avec 61 correctifs de sécurité

Widgets interactifs sur le bureau, possibilité de convertir n’importe quel site web en application et 61 correctifs de sécurité sont quelques-unes des nouveautés de Sonoma.

macOS Sonoma arrive avec d’importantes corrections de sécurité

Apple a lancé hier la version officielle de macOS Sonoma pour tous, avec des nouveautés intéressantes telles que des widgets interactifs sur le bureau, un écran de verrouillage renouvelé, plus de 100 économiseurs d’écran et fonds d’écran, la possibilité de convertir n’importe quel site web en application ou des profils dans Safari. Mais en plus, cette nouvelle version de macOS est également livrée avec 61 correctifs de sécurité.

N’attendez plus, mettez à jour vers macOS Sonoma

Alors que les nouveautés incluses lors du lancement d’un nouveau système d’exploitation suscitent toujours un grand intérêt, il est vrai qu’il y a d’autres aspects à prendre en compte lorsqu’il s’agit de décider de mettre à jour ou non : la sécurité. Et macOS Sonoma met également l’accent sur la sécurité car il est livré avec pas moins de 61 correctifs de sécurité sur lesquels Apple a travaillé avec l’aide d’experts du secteur.

Comme nous l’avons dit, dans macOS Sonoma, nous trouvons jusqu’à 61 correctifs de sécurité, tels que des corrections pour une large gamme de composants et applications du système. Une erreur qui a été résolue concernait AirPort et aurait pu permettre à une application de lire des informations sensibles sur notre localisation. D’autre part, des erreurs ont été corrigées dans le moteur AMD qui permettaient l’exécution d’un code arbitraire avec des privilèges de kernel.

Le Apple Neural Engine est un autre des composants qui ont pu bénéficier de cette nouvelle mise à jour. Un élément clé pour effectuer des tâches liées à l’. Dans ce cas, les vulnérabilités auraient pu permettre aux applications d’exécuter un code arbitraire avec des privilèges de kernel ou d’accéder à la mémoire avec le même nom.

Évidemment, les nouvelles fonctionnalités de macOS Sonoma, tout comme celles d’iOS 17 ou de watchOS 10, sont une bonne raison de mettre à jour, mais les correctifs de sécurité de ce type le sont aussi. Si vous attendiez pour mettre à jour, c’est maintenant le meilleur moment, car il n’y aura aucun problème avec les serveurs et cela sera prêt en quelques minutes.

