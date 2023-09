Les nouveaux Xiaomi 13T viennent avec un super cadeau si vous vous dépêchez : leur offre de lancement inclut une Smart TV de 43 pouces totalement gratuite.

Comme vous le savez tous, hier les nouveaux Xiaomi 13T Pro et Xiaomi 13T ont été présentés au niveau mondial, les nouveaux smartphones haut de gamme de la marque asiatique qui viennent pour conquérir un marché rempli d’options avec des spécifications très haut de gamme et un prix vraiment compétitif.

En réalité, leur achat devient encore plus recommandé lorsque nous jetons un coup d’œil à leur offre de lancement Early Bird, une période qui sera en vigueur du 26 septembre jusqu’au 3 octobre à 23h59 et avec laquelle vous pourrez obtenir gratuitement une Xiaomi TV A2 de 43 pouces avec l’achat de n’importe quelle version de stockage.

Des smartphones à bon prix et une télévision gratuite, que demander de plus

Nous n’allons pas vous révéler grand-chose en vous disant que les nouveaux Xiaomi 13T Pro et Xiaomi 13T sont de véritables bêtes. En réalité, nous parlons de dispositifs avec des chiffres aussi intéressants que des versions allant jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage interne, des écrans AMOLED de 6,67 pouces et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz, et même des caméras signées Leica qui sont incroyables.

Cependant, si leur achat ne vous convainc toujours pas, sachez que jusqu’au 3 octobre prochain, vous pouvez obtenir gratuitement une Xiaomi TV A2 de 43 pouces, un modèle avec un panneau LCD IPS 8 bits avec une résolution 4K UHD, un système d’exploitation Android TV 10 intégré et même un système audio avec une puissance de sortie allant jusqu’à 24W.

Par conséquent, notre recommandation est que, si vous envisagez d’acheter ces nouveaux Xiaomi 13T, vous le fassiez dès que possible avant la fin de cette offre. En réalité, vous pourrez également profiter de trois mois gratuits de YouTube Premium et de six mois avec 100 Go de stockage sur Google Drive, c’est incroyable compte tenu des prix auxquels vous pouvez acheter ces appareils :

Plus d’informations | Xiaomi España

