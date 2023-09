Final Fantasy VII Ever Crisis est maintenant disponible sur mobiles, mais sortira également sur PC

Le titre de Square Enix est arrivé sur Android et iOS début septembre et il a maintenant été annoncé qu’il arriverait également sur Steam.

Final Fantasy VII Ever Crisis arrivera sur PC, via Steam

Ceux d’entre vous qui aimez jouer sur vos mobiles et qui, en plus, êtes fans de la franchise très populaire Final Fantasy, êtes sûrement déjà au courant que sur iOS et sur Android, vous pouvez profiter d’une sorte de remake qui retrace tous les événements de Final Fantasy VII et des jeux partageant le même univers que le septième volet de la saga de Square Enix. Ce jeu s’appelle Final Fantasy VII Ever Crisis et il est gratuit, et maintenant nous savons qu’il ne sera pas seulement disponible sur mobiles.

Exactement, la société japonaise a annoncé que Final Fantasy VII Ever Crisis, qui est disponible sur mobiles depuis le début de ce mois, arrivera également sur ordinateurs. Square Enix a partagé cette annonce lors d’une diffusion dédiée au jeu lui-même, où ils ont affirmé qu’ils étaient en train de développer une version pour PC.

Final Fantasy VII Ever Crisis arrivera également sur PC, via Steam

Pour l’instant, il n’y a pas beaucoup d’informations sur cette nouvelle version de Final Fantasy VII Ever Crisis, mais nous savons cependant qu’il arrivera sur Steam et que Square Enix travaille actuellement sur le développement de cette version. Par conséquent, il n’y a pas non plus de détails sur une éventuelle date de sortie, et cela pourrait prendre encore un certain temps.

Par ailleurs, ce qui a également été confirmé, c’est que le progrès que nous avons dans le jeu sur sa version mobile pourra être conservé lorsque nous jouerons sur PC. Cependant, on ne sait pas encore si cela se fera par le biais d’une progression croisée avec le même compte ou avec un autre système. Nous en saurons plus au fil du temps, car prochainement, nous recevrons de nouvelles mises à jour sur Final Fantasy VII Ever Crisis sur PC et ses différents aspects à prendre en compte.

Bien que nous ne puissions pas l’affirmer à 100%, tout semble indiquer que le jeu sera également gratuit sur Steam. Cependant, il est à noter que Final Fantasy VII Ever Crisis propose des microtransactions, ce qui arrivera probablement également sur ordinateurs.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :