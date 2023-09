Téléchargez ici tous les fonds d’écran de la nouvelle série Xiaomi Redmi Note 13

Xiaomi a mis à disposition des utilisateurs qui le souhaitent les fonds d’écran de sa nouvelle gamme Redmi, que vous pouvez télécharger à partir de cet article.

Partie arrière du Redmi Note 13 Pro+.

Il y a quelques jours, Xiaomi a présenté les nouveaux membres de la famille Redmi, à la fois les Redmi Note 13 et 13 Pro ainsi que le nouveau Redmi Note 13 Pro+. Ces nouveaux terminaux restent fidèles à la ligne de proposer des terminaux avec des spécifications puissantes à un prix abordable, ce qui leur a valu la faveur de nombreux utilisateurs.

Comme d’habitude par rapport aux années précédentes, Xiaomi a mis à disposition des utilisateurs les fonds d’écran des nouveaux Redmi, que vous pouvez télécharger dans cet article pour les mettre sur votre téléphone si vous le souhaitez.

Les fonds d’écran des nouveaux Redmi

ci-dessus, vous trouverez les nouveaux fonds d’écran inclus d’origine dans les nouveaux membres de la famille Redmi. Sur les images, vous verrez les fonds d’écran inclus d’origine dans chacun des nouveaux modèles ainsi que celui utilisé comme écran de verrouillage.

Nous profitons de l’occasion pour rappeler que les Redmi Note 13 et 13 Pro sont dotés d’un écran plat à 100% de 6,67 pouces. Dans les deux cas, il s’agit de panneaux avec une luminosité maximale de 1800 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les différences se situent dans le processeur et les caméras.

Le Redmi Note 13 Pro hérite de l’appareil photo de 200 MP des téléphones les plus chers et est équipé du processeur Snapdragon 7s Gen 2. Il est également livré avec 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage, ainsi qu’une batterie de 5 100 mAh.

De son côté, le Redmi Note 13 aura un capteur principal de 100 MP. Il perd un appareil photo en cours de route à l’arrière et aura des variantes de 8 et 12 Go de RAM. De plus, il disposera d’options allant jusqu’à 256 Go de stockage.

Le Redmi Note 13 Pro+ est le modèle le plus performant de la famille. Il dispose d’un écran légèrement plus grand que ses petits frères, de 6,76 pouces. Il s’agit d’un écran OLED protégé par le Gorilla Glass Victus avec une résolution de 1,5K, qui intègre un MediaTek Dimensity 7200 Ultra. Cet appareil pourra être obtenu avec jusqu’à 18 Go de mémoire RAM et 1 To de stockage interne.

