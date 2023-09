Changez votre façon de vous déplacer avec cette trottinette électrique Xiaomi avec une réduction de 110 euros

110 euros de réduction sur une trottinette électrique avec une puissante vitesse, une autonomie étendue et un design élégant et pliable pour un rangement plus pratique.

Cette trottinette électrique en promotion peut être pliée en seulement 3 secondes pour un transport plus pratique.

Se déplacer dans votre ville peut être beaucoup plus agréable si vous laissez votre voiture à la maison et optez pour la trottinette électrique. C’est beaucoup plus confortable, plus économique et plus respectueux de l’environnement. La boutique Xiaomi vous offre l’occasion parfaite de passer à la trottinette électrique, car elle fait chuter le prix du Xiaomi Electric Scooter 3 Lite à seulement 339,99 euros dans le magnifique modèle de couleur blanc.

La boutique Xiaomi offre une réduction de 100 euros pour cette trottinette électrique et, en plus, vous pouvez appliquer un coupon supplémentaire de 10 euros. Appuyez sur « Coupon: 10,00 € de réduction » et sur « Obtenir maintenant » pour que le coupon soit automatiquement appliqué dans la fenêtre de paiement. De cette façon, comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran suivante, le prix final sera de 339,99 euros, frais de livraison inclus.

Cette Xiaomi Electric Scooter 3 Lite est beaucoup plus chère dans les autres stores où elle est disponible. Chez PcComponentes, elle ne descend qu’à 379 euros, tandis que chez MediaMarkt, vous la trouverez pour 399 euros. Par conséquent, le site web de Xiaomi est la meilleure option pour obtenir une trottinette avec laquelle vous pourrez vous déplacer à 25 kilomètres/heure, avec une autonomie de 20 kilomètres et un design à la fois sécuritaire et joli.

Achetez le Xiaomi Electric Scooter 3 Lite avec une réduction de 110 euros

Oubliez les embouteillages et oubliez la recherche de stationnement, tout cela ne sera pas un problème si vous choisissez le Xiaomi Electric Scooter 3 Lite. Cette trottinette électrique peut changer complètement votre façon de vous déplacer. Tout d’abord, vous pourrez vous déplacer en ville à une vitesse maximale de 25 kilomètres par heure. Les côtes ne posent aucun problème, car elle a la puissance nécessaire pour gravir même celles avec une inclinaison de 14%.

Un autre aspect très positif de cette trottinette électrique est qu’elle peut ajuster sa vitesse avec 3 modes de conduite. Si vous vous déplacez dans une zone très fréquentée, vous pouvez opter pour le mode piéton (6 km/h) ou le mode standard (15 km/h). Si vous voulez rouler à vitesse maximale, le mode sportif (25 km/h) sera plus utile. Notez que si vous optez pour les modes les plus lents, l’autonomie de la batterie sera plus longue.

En ce qui concerne la batterie, cet Electric Scooter 3 Lite a une autonomie de 20 kilomètres. Vous pourrez utiliser la trottinette pour aller au travail, pour aller en classe ou pour faire des courses sans que sa batterie ne s’épuise avant de rentrer à la maison. Une fois arrivé chez vous, dans les transports en commun ou à votre destination, vous pouvez plier la trottinette en seulement 3 étapes pour un transport et un rangement beaucoup plus pratiques.

En ce qui concerne le design, cette trottinette électrique obtient une bonne note tant pour sa beauté que pour sa sécurité. Tout d’abord, le modèle de couleur blanc nous semble magnifique, en plus d’avoir une meilleure visibilité sur la route. Elle est fabriquée avec un matériau en alliage d’aluminium de haute résistance, ce qui en réalité une trottinette sûre sans perdre sa légèreté.

➡️ Voir l’offre Xiaomi Electric Scooter 3 Lite

La sécurité du Xiaomi Electric Scooter 3 Lite réside également dans la largeur de sa base, dans son phare avant, dans les réflecteurs latéraux et dans un bon système de freinage. De plus, la trottinette dispose d’un guidon très ergonomique avec un écran sur lequel vous pouvez voir la vitesse, la batterie restante et le mode de conduite activé, entre autres données.

En fin de compte, vous vous procurez l’une des meilleures trottinettes électriques de Xiaomi pour seulement 339,99 euros. Vitesse, autonomie, résistance, confort de conduite… Elle a tout ce dont vous avez besoin dans ce type de véhicule, maintenant pour 110 euros de moins.

