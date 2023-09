EA retire tous les jeux de FIFA des boutiques en ligne après le lancement d’EA Sports FC 24

Pour le moment, FIFA 23 et 22 peuvent encore être joués via EA Play, mais aucun d’entre eux ni aucun jeu précédent ne peut être acheté.

EA a retiré la vente numérique des jeux FIFA précédents

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, le nouveau EA Sports FC 24 sortira sur PC et consoles le 29 septembre prochain, bien que certains en profitent déjà grâce à leur accès anticipé, ce qui place Electronic Arts dans une nouvelle phase pour sa célèbre franchise de simulateurs de football, mondialement connue sous le nom de FIFA. La série de jeux de sport ne s’appellera plus FIFA, ce qui est la conséquence de la fin de l’accord entre EA et la FIFA elle-même, mais ce n’est pas la seule implication que nous pouvons constater après la fin de leur relation.

D’après le média VGC, les jeux de la franchise FIFA ont été retirés de la distribution numérique sur PC et consoles par EA. En d’autres termes, les jeux antérieurs à EA Sports FC 24 ne peuvent plus être achetés en version numérique sur Steam, Epic Games Store ou Microsoft Store, et vous ne les trouverez pas non plus sur PlayStation, Xbox ou Nintendo. En réalité, nous l’avons vérifié nous-mêmes.

Tous les jeux portant le nom de FIFA ont été retirés de leur distribution numérique sur PC et consoles

Le jeu annuel de football d’EA, désormais appelé EA FC, ne porte plus le nom FIFA dans son titre. Toutes les entrées précédentes de la série ont été retirées de toutes les principales plateformes de vente. Aucun titre FIFA du 14 au 23 ne peut être acheté. FIFA 22 & 23 peuvent encore être joués via EA Play. pic.twitter.com/VupU3Off44 — MauroNL (@MauroNL3) 26 septembre 2023

Exactement, les anciens opus de la saga, autrefois connus sous le nom de FIFA, ne peuvent plus être achetés sur ordinateur ou consoles. Par conséquent, ni FIFA 23 ni FIFA 22, ni les jeux antérieurs, ne peuvent être achetés sur différentes plateformes de jeux vidéo. Cependant, avec l’abonnement à EA Play, il est encore possible de jouer aux jeux FIFA 22 et 23 déjà mentionnés, du moins pour le moment. Il convient également de mentionner que le site officiel ne reflète pas ce changement majeur, car il affiche des liens vers les boutiques numériques des plateformes où ces titres étaient disponibles. La société n’a pas non plus partagé de communiqué ou autre au moment où nous écrivons cette nouvelle.

Bien sûr, les anciens FIFA peuvent être achetés en format physique, mais passer de la suppression de leur vente numérique à l’élimination des copies physiques une fois qu’elles sont toutes vendues ne nécessite pas beaucoup d’étapes. De plus, si vous recherchez maintenant l’un des jeux FIFA, vous obtiendrez soit l’achat d’une devise en jeu, soit le téléchargement de packs de commentateurs dans différentes langues. Selon SteamDB, FIFA 23 a été retiré le 22 septembre dernier, date à laquelle l’accès anticipé à EA Sports FC 24 a été lancé, tandis que FIFA 22 a été supprimé de Steam en mai.

Manifestement, le retrait de ces jeux semble être la conséquence de la fin de l’accord entre EA et la FIFA, annoncée en mai 2022, après que la société américaine ait décidé de ne pas renouveler la licence de ladite organisation, car cette dernière souhaitait doubler le prix. En effet, Electronic Arts aurait dû payer plus d’un milliard de dollars pour quatre années supplémentaires s’il voulait continuer à utiliser le nom FIFA.



