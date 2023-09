WhatsApp Web se prépare à changer complètement son interface : voici les nouveautés

WhatsApp Web aura un relooking avec des changements drastiques dans son interface qui rendront la version pour navigateurs encore plus fonctionnelle.

Nouveau design et fonctionnalités qui arriveront avec WhatsApp Web dans les prochains mois

WhatsApp Web va complètement changer son interface. La version pour navigateurs de WhatsApp recevra une série de changements dans les mois à venir. Ces changements ont été révélés par WABetaInfo. Les nouveautés en termes de design seront les bienvenues, car jusqu’à présent, WhatsApp Web n’était rien de plus qu’une extension de la version pour appareils mobiles, ce qui lui faisait perdre toute essence propre.

Le nouveau design a été révélé grâce à la version bêta de WhatsApp pour Android. En analysant tous les moindres détails de cette version bêta de WhatsApp pour Android, WABetaInfo a découvert que WhatsApp travaillait sur de nouvelles catégories latérales regroupant les conversations par type.

WhatsApp Web dévoilera une refonte complète qui améliorera l’expérience des utilisateurs

Trois nouveaux filtres pour WhatsApp Web. Parmi les principales nouveautés, on trouve trois nouveaux filtres : messages non lus, conversations et groupes. Ces trois filtres permettront d’avoir une meilleure organisation dans l’application et il sera toujours possible de voir à la fois les conversations et les groupes dans la catégorie « Tous », qui sera également disponible sur WhatsApp Web.

Plus de catégories dans la barre latérale de WhatsApp Web. Jusqu’à présent, seules les conversations, les appels et les statuts étaient affichés. Les changements toucheront également cette zone de l’interface de WhatsApp. Dans ce cas, des raccourcis seront ajoutés pour afficher les messages non lus, les groupes et les conversations. Mais ce n’est pas tout, car les icônes des favoris et des archivés monteront en position et ne se trouveront plus dans la partie inférieure de WhatsApp Web.

Aucune date n’a encore été fixée pour l’arrivée de ces nouveautés sur WhatsApp Web. On s’attend à ce qu’elles arrivent dans les prochaines semaines, bien que cela se fasse de manière imprévisible car WhatsApp n’a pas l’habitude d’annoncer les nouveautés pour la version navigateur. Cependant, étant donné que cette fonctionnalité arrivera également sur l’application mobile, il est plus que probable que les utilisateurs en seront informés par son arrivée sur les téléphones plutôt que par une annonce de WhatsApp elle-même.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :