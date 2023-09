Le prochain smartphone à succès de Xiaomi a fuité : voici à quoi ressemblera le Redmi 13C

Le nouveau Xiaomi Redmi 13C sera bientôt une réalité, et aujourd’hui nous pouvons voir les premières images qui révèlent son design.

L’arrière d’un smartphone de la famille Xiaomi Redmi

Les modèles les plus économiques de la famille Xiaomi Redmi sont généralement parmi les plus vendus dans le monde entier, année après année. Et il n’est pas étonnant que Xiaomi se dépêche de renouveler sa série la plus basique de terminaux, même s’il ne s’est écoulé que quelques mois depuis l’arrivée de la génération précédente.

Justement, aujourd’hui nous avons pu savoir que Xiaomi est en train de finaliser les détails pour l’arrivée de sa nouvelle série de smartphones économiques, qui sera dirigée par celui qui est appelé à devenir l’un des grands succès de la compagnie dans les mois à venir : le Xiaomi Redmi 13C.

Nouveau design, appareil photo de 50 Mpx, port pour casque et plus encore

L’information vient du site d’actualités indien MySmartPrice, où une série de images promotionnelles officielles du dispositif ont été publiées, révélant son design et une partie de ses caractéristiques.

Sur les images, on peut voir comment le Redmi 13C adopterait un design renouvelé, plus proche de celui de la nouvelle série Redmi Note 13 récemment présentée en Chine. Parmi ses caractéristiques, on trouve un panneau arrière complètement plat avec un grand module de caméras, et un écran également plat.

Les photographies révèlent également certaines caractéristiques du téléphone. On peut observer comment le Redmi 13C serait doté de trois caméras à l’arrière, dont un capteur principal de 50 mégapixels de résolution.

De plus, nous voyons un port de charge USB-C, une prise jack 3,5 millimètres pour les écouteurs et un capteur d’empreintes digitales intégré dans le bouton d’alimentation latéral. Le précédent Redmi 12C, lancé en France au début de l’année, avait ce capteur à l’arrière.

Les trois couleurs dans lesquelles le téléphone sera disponible ont également été confirmées, à savoir le noir, le vert lime et le bleu.

Pour l’instant, Xiaomi n’a pas confirmé quand il présentera le Redmi 13C au monde, et aucune donnée concernant son prix ou sa disponibilité à l’échelle mondiale n’a été révélée.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :