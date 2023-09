Ce MacBook passe sous la barre des 1 000 euros grâce à cette offre disponible sur Amazon

Nous parlons du MacBook Air 2020, qui bénéficie désormais d’une réduction de 270 euros sur son prix recommandé.

Il n’est un secret pour personne que les produits Apple sont parmi les plus convoités, que ce soit leurs téléphones, leurs tablettes ou bien sûr leurs ordinateurs portables. Par conséquent, chaque fois que nous trouvons une offre concernant l’un de ces produits, nous aimons la partager avec vous, car vous pourriez être à la recherche de la meilleure opportunité pour en obtenir un. Dans ce cas, nous avons affaire à un MacBook Air 2020, qui est désormais proposé à un prix plus abordable que d’habitude.

Cet ordinateur portable d’Apple, le MacBook Air 2020, est généralement proposé à un prix d’environ 1 219 euros, tant sur son site officiel que dans des stores comme Amazon, où vous pouvez trouver la réduction que nous vous présentons dans cet article. Pour être précis, cet appareil est maintenant disponible avec une remise de 22% dans ledit store, ce qui signifie que votre achat vous reviendra moins cher que sur le site officiel ou dans d’autres établissements.

Si l’on applique une remise de 22% sur le prix habituel de cet ordinateur portable, qui est de 1 219 euros, il convient de mentionner que nous pouvons économiser 270 euros lors de l’achat, ce qui représente une importante réduction. Ainsi, vous pouvez maintenant obtenir ce MacBook Air 2020 au prix de 949 euros sur Amazon grâce à cette offre. De plus, si vous décidez de l’acheter en profitant de cette remise, sachez que vous pouvez obtenir ce produit, noté 4,8 étoiles sur 5, avec livraison gratuite, du moins si vous êtes client Amazon Prime.

Ce MacBook Air 2020 est un excellent ordinateur portable qui offre toujours des performances exceptionnelles, que ce soit pour des tâches d’édition vidéo de qualité professionnelle ou d’autres tâches exigeantes. Cet appareil est équipé de la puce M1 avec un processeur à 8 cœurs, capable d’offrir des performances jusqu’à 3,5 fois supérieures à la génération précédente. En réalité, grâce à cela, l’appareil d’Apple dispose d’une meilleure autonomie que les modèles précédents, sa batterie pouvant durer jusqu’à 18 heures.

Nous pouvons également souligner que le MacBook Air 2020 est doté d’un écran Retina de 13,3 pouces et d’un clavier rétroéclairé, tandis qu’à l’intérieur, cet équipement comprend une mémoire RAM de 8 Go et un SSD de 256 Go. De plus, il est mentionné que cela est reconnu pour être assez simple à configurer et qu’il est compatible avec plusieurs logiciels couramment utilisés, tels que Adobe, Microsoft 365, etc.. Tout cela étant dit, n’oubliez pas que vous pouvez obtenir ce MacBook d’Apple au prix de 949 euros sur Amazon grâce à l’offre que nous vous avons présentée.

