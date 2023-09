Google célèbre ses 25 ans avec un génial Doodle qui revient sur tous les logos de son histoire

Google célèbre ses 25 ans avec un Doodle commémoratif qui retrace tous les logos du moteur de recherche depuis ses débuts en 1998.

Voici le logo avec lequel Google célèbre les 25 ans d’existence de son moteur de recherche

Le 27 septembre 1998, les étudiants de l’Université de Stanford Larry Page et Serguéï Brin ont lancé Google, un moteur de recherche dont l’objectif était d’organiser l’information mondiale et de la rendre accessible à tous. Avec le recul, il est évident que Google a largement dépassé cet objectif, car il est le moteur de recherche le plus utilisé au monde et l’une des applications les plus populaires aujourd’hui.

Aujourd’hui, Google célèbre ses 25 ans de naissance et pour marquer l’événement, la société de Mountain View a créé un Doodle spectaculaire qui montre tous les logos de l’histoire de la célèbre G.

Voici le Doodle qui nous montre tous les logos du moteur de recherche de Google au fil de son histoire

Google avait déjà commencé à célébrer son 25e anniversaire il y a quelques semaines en partageant quelques fonds d’écran commémoratifs pour votre téléphone Android, et aujourd’hui, jour où les 25 ans du célèbre moteur de recherche sont célébrés, le géant américain nous enchante avec un Doodle spectaculaire, que nous vous laissons sous la forme d’un GIF ci-dessous, qui passe en revue tous les logos de la société depuis le premier qui a été conçu en 1998.

Si vous voulez profiter de cet hommage génial de Google à lui-même, il vous suffit de cliquer sur ce lien et vous verrez en haut de la page le Doodle en mouvement avec tous les logos de l’histoire de la célèbre G et une animation avec du confetti tombant depuis le haut de l’écran.

Dans un article sur son blog officiel, Google tient à remercier tous les utilisateurs de son moteur de recherche pour ces 25 années, car sans leur curiosité, il ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :