Apple ne lancera pas son propre moteur de recherche : Google restera le moteur par défaut sur ses appareils

Une raison bien plus simple qu’il n’y paraît.

Google est le moteur de recherche par défaut sur les appareils Apple pour une raison simple

Les rumeurs sur la possibilité qu’Apple lance son propre moteur de recherche ont toujours existé. Cependant, toutes les chances de le voir se sont récemment dissipées de la part d’Eddy Cue, chef des services d’Apple, qui a clarifié qu’il n’envisageait en aucune manière de lancer son propre moteur de recherche, en plus d’expliquer pourquoi Google est le moteur par défaut sur ses appareils.

Google est le meilleur

Ces déclarations d’Eddy Cue rapportées par The Verge interviennent dans le contexte d’un procès antitrust entre Google et le département de la justice des États-Unis, qui remet en question la relation entre les deux entreprises en tant que moteur de recherche par défaut sur les appareils Apple. Une relation qui semble paradoxale compte tenu des différences de philosophie en matière de confidentialité.

Cependant, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Google est le moteur de recherche sur les appareils Apple. L’une d’entre elles est sans aucun doute la raison monétaire, car Google verse une somme importante à Apple chaque année à cet effet. De plus, une autre raison est que, en 2016, il n’y avait pas de meilleure alternative et Google continue d’occuper cette position, selon Cue.

D’autre part, en ce qui concerne la confidentialité, Apple a une solution pour que les utilisateurs ne soient pas affectés : dans l’accord entre Google et Apple, il y a une condition stipulant que les utilisateurs puissent effectuer des recherches sans se connecter. De plus, Safari dispose de multiples mesures visant à protéger la confidentialité des utilisateurs.

Bien qu’il puisse sembler que les motivations pour maintenir Google soient uniquement financières, ce n’est pas tout à fait le cas. Selon Eddy Cue, Apple a toujours pensé que Google était le meilleur et qu’il offrait la meilleure expérience aux utilisateurs. De plus, comme nous l’avons déjà mentionné, en 2016, lors de la conclusion de l’accord, il n’y avait pas de meilleure alternative.

Enfin, il convient également de préciser qu’en configurant un nouvel iPhone, il n’est pas possible de choisir le moteur de recherche afin que les utilisateurs puissent utiliser leur iPhone le plus rapidement possible, un changement qui, par ailleurs, est très facile à réaliser depuis l’application « Réglages ». Il a également été sous-entendu que la société de Cupertino ne lancera pas son propre moteur de recherche en raison de tout ce qui a été expliqué par le cadre d’Apple.

