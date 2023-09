Chute de 100 euros pour l’un des meilleurs écouteurs Xiaomi du moment

Pour seulement 69 euros, vous pouvez obtenir des écouteurs à réduction de bruit et à son de haute qualité.

Si vous êtes à la recherche de nouveaux écouteurs sans fil pas cher, il n’est pas nécessaire de les trouver dans la nouvelle génération, car vous pouvez reculer d’un pas et trouver une excellente option d’achat. Comme aujourd’hui, avec les Xiaomi Buds 3T Pro qui sont réduits à 69,70 euros sur AliExpress ou à 69,99 euros sur le site officiel.

C’est le moment de vous procurer ces écouteurs Xiaomi haut de gamme qui ont déjà baissé de 100 euros depuis leur prix de lancement. Ils ont été présentés avec leur petit frère, les Buds 3, et ont été sensationnels, mais avec la présentation de la 4ème génération, les prix ont tendance à baisser. La baisse a été plus importante que ce que nous pensions, nous vous recommandons donc de les acheter maintenant.

Obtenez les Xiaomi Buds 3T Pro pour 100 euros de moins

Ces écouteurs sont conçus pour offrir un confort toute la journée. Leur design ergonomique s’adapte parfaitement à chaque oreille, offrant un ajustement sûr et confortable. Ils sont légers, ce qui vous permet de les utiliser sans les sentir.

Avec une réduction du bruit allant jusqu’à 40 dB, les Xiaomi Buds 3T Pro vous plongent dans votre musique ou vos appels, en vous isolant du bruit ambiant. De plus, ils offrent plusieurs modes de réduction du bruit pour s’adapter à différentes situations de la vie quotidienne, du calme du bureau à l’agitation de la ville.

Ces écouteurs sont équipés d’un haut-parleur dynamique de haute qualité utilisant deux aimants revêtus de DLC (carbone de type diamant) pour offrir une qualité audio HiFi exceptionnelle avec une distorsion ultra-basse. Avec une fréquence d’échantillonnage de 24 bits/96 kHz et le codec LCDC 4.0 de nouvelle génération, vous profiterez d’un son clair et détaillé.

Grâce à la technologie audio dimensionnelle avancée, les Xiaomi Buds 3T Pro offrent un son surround qui vous plonge complètement dans votre musique ou votre contenu multimédia. Vous vivrez une expérience immersive totale avec vos chansons et films préférés.

Ces écouteurs offrent une batterie exceptionnellement longue durée. Avec une seule charge, vous pouvez profiter de jusqu’à 6 heures de lecture continue. De plus, l’étui de charge inclus fournira jusqu’à 24 heures d’énergie totale, vous n’aurez donc pas à vous soucier de tomber en panne de batterie lors de vos déplacements quotidiens.

Avec l’application Xiaomi Earbuds, vous pouvez personnaliser totalement votre expérience auditive. Réglez l’égaliseur et les modes de réduction du bruit selon vos préférences, vous permettant d’adapter le son à vos goûts et à votre environnement.

Les Xiaomi Buds 3T Pro sont un choix exceptionnel pour ceux qui recherchent des écouteurs sans fil de haute qualité avec un design confortable, une qualité audio exceptionnelle et une durée de batterie impressionnante. Avec des fonctionnalités telles que la réduction de bruit avancée et la personnalisation du son, ces écouteurs vous permettent de profiter de votre musique et de votre contenu préférés comme jamais auparavant.

