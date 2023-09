L’iPhone 15 Pro Max possède le deuxième meilleur appareil photo du marché, selon DXOMARK.

Avec un score de 154, l’iPhone 15 Pro Max est couronné comme le deuxième meilleur appareil photo du marché selon DXOMARK.

Les iPhone 15 et iPhone 15 Pro ont été lancés il y a quelques jours et ont déjà été soumis à plusieurs tests, dont un test de batterie ainsi qu’une analyse de leur appareil photo par la société DXOMARK. DXOMARK, connue pour ses critiques des appareils photo des smartphones, a fait de même avec l’iPhone 15 Pro Max, auquel ils ont attribué un score de 154 points et le positionnent comme le deuxième meilleur appareil photo du marché. Le premier en vidéo.

L’iPhone 15 Pro Max est le meilleur en enregistrement vidéo

Dans la catégorie de la vidéo, l’iPhone 15 Pro Max se démarque par son premier rang avec une grande différence. Le nouveau iPhone d’Apple brille dans presque toutes les sous-catégories, sauf pour celle des textures. L’enregistrement Dolby Vision HDR à 4K 60 fps a été plus que suffisant pour la majorité des tests effectués.

La société souligne que l’exposition et la reproduction des couleurs étaient très cohérentes dans la plupart des conditions et que la compensation de la texture/du bruit était la meilleure qu’ils aient vue à ce jour. De plus, un autre aspect mis en avant est le système de mise au point automatique, qui a bien fonctionné en basse lumière, et sa stabilisation est l’une des meilleures du marché.

L’iPhone 15 Pro Max remporte la médaille d’argent en photographie

Bien que l’iPhone 15 Pro Max ait très bien performé lors des tests de photographie, se démarquant en termes d’exposition, de couleur et de textures, il n’a pas obtenu la première place en raison des performances de la mise au point automatique, qui a généré un peu de bruit.

De plus, l’iPhone 15 Pro Max s’est également distingué par ses améliorations dans le mode portrait, la capture de la profondeur et la représentation plus précise de la texture de la peau. Tout cela a fait ressortir l’appareil dans la catégorie « Amis et Famille ». Enfin, il convient également de souligner les nouveaux capteurs de 24 Mp du capteur de 48 Mp pour offrir plus de détails.

Cependant, malgré le fait d’être le meilleur en enregistrement vidéo et ses excellents résultats aux tests de photographie, la première place revient toujours au Huawei P60 Pro avec un score de 156 points.

