L’ancien chef de conception d’Apple, Jony Ive, travaillerait avec OpenAI pour créer de nouveaux dispositifs

Jony Ive aiderait OpenAI à créer un dispositif lié à l’intelligence artificielle.

OpenAI souhaite créer un nouveau matériel avec l’aide de l’ancien chef de conception d’Apple, Jony Ive

Tous les fans d’Apple se souviennent toujours de Jony Ive, car il a été le chef de conception pendant de nombreuses années au sein de l’entreprise et grâce à lui, nous avons des produits tels que l’iMac, le Power Mac G4 Cube, l’iPod, l’iPhone, l’iPad, le MacBook et les éléments de l’iOS. Cependant, en 2019, il a quitté Apple pour fonder sa propre entreprise, LoveFrom.

LoveFrom de Jony Ive a déjà collaboré avec des entreprises importantes telles que la société Airbnb ou même Ferrari elle-même. Et il semble qu’il collaborera dans un proche avenir avec une autre grande entreprise : OpenAI. Récemment, il a été découvert que Jony Ive et Sam Altman (PDG d’OpenAI) sont en pourparlers pour créer un nouveau matériel lié à l’intelligence artificielle.

Jony Ive se joindrait également à l’intelligence artificielle

Comme le suggère la publication The Information, Jony Ive et Sam Altman sont en pourparlers dans le but de créer un nouveau matériel lié à l’IA. Cependant, on ne sait pas quelles seraient ses fonctions ni à quoi il ressemblerait, mais des sources directement liées à ces discussions affirment que l’un des objectifs est de créer « un matériel pour l’ère de l’intelligence artificielle ».

OpenAI est l’entreprise derrière le célèbre chatbot connu sous le nom de ChatGPT. Ce chatbot est capable de nombreuses choses telles que répondre aux questions, écrire des articles et même du code. De plus, récemment, la possibilité de parler ou de reconnaître des photos a été intégrée, par exemple, pour nous aider à réparer un vélo.

Il est important de souligner que Jony Ive et Sam Altman ne seraient pas les seuls participants à ces discussions. Masayoshi Son, PDG de SoftBank et grand investisseur de l’entreprise, en ferait également partie, ce qui laisse présager un avenir très prometteur.

Nous verrons bien où tout cela mène, mais compte tenu du passé de Jony Ive chez Apple, qui a contribué à la création de certains des produits les plus emblématiques de l’entreprise, il pourrait en résulter quelque chose de très intéressant dans cet accord qui semble être en préparation.

Apple serait également intéressée par le lancement de son propre chatbot

L’intelligence artificielle est le présent et l’avenir en ce moment. Apple travaillerait également sur son propre chatbot, appelé en interne « AppleGPT », qui serait déjà testé par certains employés pour des tâches liées au support technique et à l’AppleCare. Selon Mark Gurman, analyste chez Bloomberg, nous verrions ce produit au printemps 2024.

De plus, il ne faut pas oublier qu'iOS dispose de fonctionnalités d'intelligence artificielle utilisées pour avoir un meilleur correcteur automatique, appeler Siri en prononçant simplement le nom de l'assistante, pouvoir engager des conversations avec elle ou la possibilité de reconnaître les icônes des étiquettes de vêtements ou suggérer des recettes à partir de photos de nourriture.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :