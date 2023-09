Attention à ce que vous dites à Bard : Google publie des conversations avec le chatbot dans ses recherches

Certaines conversations apparaissent dans les recherches Google.

Google Bard est une IA de Google similaire à ChatGPT

Google indexe certaines conversations de Bard, son IA, ce qui implique que n’importe qui peut accéder à des informations privées, des mots de passe ou des données personnelles révélées dans les discussions. Il est possible de faire des recherches avec des mots ou des noms spécifiques dans le moteur de recherche et de trouver des conversations dans lesquelles ils sont mentionnés, ce qui menace non seulement l’intimité de l’interlocuteur, mais est aussi dangereux car cela expose publiquement ses données personnelles, ses mots de passe ou ses adresses.

Êtes-vous apparu dans l’une de ces conversations ?

Sur Twitter, plusieurs utilisateurs ont déjà protesté en ajoutant des captures d’écran des conversations indexées. Toute personne qui souhaite les rechercher n’a qu’à taper cette commande dans son navigateur site:https://bard.google.com/share/ pour faire apparaître les conversations. Il est également possible d’ajouter n’importe quel mot pour afficher celles qui le contiennent, vous pouvez donc vous rechercher au cas où quelqu’un vous aurait mentionné.

Haha ???? Google a commencé à indexer les URL de conversation partagées de Bard ???? ne partagez aucune information personnelle avec Bard dans la conversation, elle sera indexée et quelqu’un pourrait arriver sur cette conversation depuis la recherche et voir vos informations ???? Les URL de conversation de Bard sont également classées en tant que… pic.twitter.com/SKGXJD9KEJ — Gagan Ghotra (@gaganghotra_) 26 septembre 2023

Heureusement pour les utilisateurs de Bard, certaines conversations ont été publiées, mais l’interlocuteur qui a parlé avec le chat n’est pas identifié. Vous pouvez donc lire leur conversation avec l’IA, mais vous ne saurez pas qui ils sont, car leur nom, nom d’utilisateur, adresse e-mail ou toute autre identification n’est pas affichée. Cependant, vous pouvez accéder intégralement aux conversations publiées. Par exemple, vous pouvez rechercher toutes les conversations indexées qui apparaissent avec un mot et y accéder pour les lire en entier.

Google affirme que les conversations indexées sont une erreur, il semble donc qu’ils n’avaient jamais prévu que cela se produise, mais qu’il s’agit d’un dysfonctionnement. Dans un tweet en réponse à un compte qui a révélé ce qui s’est passé, celui ci-dessus, ils indiquent qu’ils travaillent à empêcher leur indexation. D’autre part, ils affirment également que Bard permet aux personnes de partager des discussions, ce sont ces discussions qui sont indexées, bien que ce ne soit pas l’intention initiale.

Bard permet aux personnes de partager des discussions, si elles le souhaitent. Nous ne prévoyons pas non plus que ces conversations partagées soient indexées par la recherche Google. Nous travaillons actuellement à les bloquer pour qu’elles ne soient pas indexées. — Google SearchLiaison (@searchliaison) 26 septembre 2023

Les intelligences artificielles ne sont pas l’avenir, elles sont déjà le présent. Elles nous aident au quotidien en résolvant des équations mathématiques avec une photo ou en aidant les personnes âgées seules. Elles ont de nombreuses utilisations et peuvent améliorer notre qualité de vie, mais il est nécessaire d’être prudent et de ne pas révéler d’informations privées dans nos conversations avec elles.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :