C’est officiel : Google Podcasts disparaîtra pour être remplacé par YouTube Music

Google Podcast a les jours comptés: Google remplacera l’application et intégrera les podcasts dans YouTube Music.

YouTube Music prendra la relève de Google Podcast: l’application musicale intégrera désormais tous les podcasts, suivant le plan d’intégration de Google

Google Podcast disparaîtra et YouTube Music prendra le relais. La nouvelle n’est une surprise pour personne, en avril de cette même année, les podcasts qui se trouvaient dans cette plateforme de contenu de Google ont déménagé vers YouTube Music. Le changement a été progressif, mais il a suivi les plans que Google a depuis plusieurs mois.

Musique et podcasts, tout sur une même plateforme: YouTube Music. Il est assez logique de configurer une seule plateforme où trouver du contenu, et en réalité, il est étrange qu’ils n’aient pas exécuté ce plan jusqu’à présent. Spotify est l’exemple clair d’une application où l’on peut trouver à la fois les dernières chansons de différents artistes et, par exemple, de nouveaux épisodes de podcasts célèbres.

Google Podcast mourra et YouTube Music prendra sa place

Google justifie cette décision en parlant de créer une expérience centralisée dans YouTube Music. La publication qu’il a faite sur son blog officiel indique toutes les raisons pour lesquelles Google Podcast disparaîtra. Parmi les principales raisons, on trouve le pourcentage d’utilisation de Google Podcast par rapport à celui de YouTube. Les données qu’ils ont présentées indiquent que 23% des utilisateurs de podcasts utilisent YouTube comme plateforme, contre seulement 4% qui utilisent Google Podcast.

2024 comme date de fin de Google Podcast. La date de fin de Google Podcast n’a pas été précisée, mais les informations fournies par Google indiquent clairement que cette plateforme de podcasts disparaîtra au cours de l’année 2024. De plus, ils ont également mentionné qu’ils essaieront de rendre la transition aussi simple que possible. Pour que cela soit possible, ils offriront aux utilisateurs une série d’outils leur permettant d’exporter la liste de leurs podcasts et leurs abonnements.

Meilleurs outils pour les créateurs de podcasts. Google a expliqué qu’ils apporteront également des changements qui bénéficieront à toutes les personnes qui se consacrent à la création de ce type de contenu. Pour y parvenir, ils prévoient de fournir aux créateurs plus d’informations afin qu’ils puissent disposer de données sur leur public et les statistiques nécessaires pour vérifier le fonctionnement de leurs programmes.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :