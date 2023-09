Maintenant oui, c’est officiel : les quatre années de mises à jour Android atteignent le niveau mondial et les Xiaomi 13T sont chargés de le lancer.

Même si début septembre, le directeur des communications de Xiaomi Daniel Desjarlais nous a confirmé l’arrivée de la nouvelle politique de mises à jour de la marque, ce n’est qu’avec la présentation des nouveaux Xiaomi 13T Pro et Xiaomi 13T que cela s’est finalement concrétisé.

En réalité, Xiaomi nous l’a confirmé à la fois lors de l’événement de lancement de ces appareils et ensuite via son profil officiel sur X, il est donc officiel que ces terminaux seront responsables de lancer une politique qui sera probablement étendue à d’autres nouveaux modèles de la marque à l’avenir.

Les Xiaomi 13T seront mis à jour jusqu’à Android 17

Même si ces nouveaux Xiaomi 13T ont été présentés avec des ROMs MIUI basées sur Android 13, la société asiatique a confirmé que ces deux appareils pourront être mis à jour jusqu’à Android 17. En réalité, un autre avantage de cette politique est que nous aurons jusqu’à cinq ans de correctifs de sécurité Android, donc les avantages sont énormes à cet égard.

Ces données sont assez importantes pour l’avenir de la marque, car comme vous vous en souviendrez, récemment nous avons vu que les Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 13 promettaient jusqu’à trois ans de mises à jour d’Android et cinq ans de correctifs de sécurité, ce qui montre que l’entreprise continue d’avancer dans cette direction en offrant plus d’années de mises à jour.

En conclusion, si nous achetons l’un des deux nouveaux terminaux que Xiaomi nous a présentés hier, nous pourrons prolonger leur durée de vie jusqu’à cinq ans en ayant la certitude d’avoir les dernières mesures de sécurité de Google installées, une excellente nouvelle que de nombreux utilisateurs accueilleront avec joie.

Source | Xiaomi



