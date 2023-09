Cette application de Google vient de dépasser les 5 milliards de téléchargements, bien qu’il y ait un piège

Google Messages a réussi à franchir la barrière des 5 milliards de téléchargements sur Google Play, une étape qu’elle a atteinte grâce à sa préinstallation sur la majorité des téléphones Android disponibles sur le marché.

Petit à petit, le nombre d’applications de Google se positionnant parmi les applications les plus téléchargées du Play Store ne cesse d’augmenter, et après que Google Play Jeux, le centre de jeux du géant américain pour Android, ait dépassé les 5 000 téléchargements il y a plus d’un an, une nouvelle application de la société de Mountain View s’est ajoutée à ce club sélect, bien qu’elle ait également un tour de passe-passe, tout comme Play Jeux.

Il s’agit de Google Messages, l’application de messagerie de la société américaine, qui a réussi à multiplier par cinq le nombre de ses installations en un peu plus de trois ans, passant de 1 milliard de téléchargements en 2020 à plus de 5 milliards aujourd’hui.

Comme nous pouvons le lire dans le média 9to5Google, Google Messages, l’application de messagerie de la grande G, vient de franchir récemment la barre des 5 milliards de téléchargements sur Google Play.

Google Play Store | Google Messages

Ces dernières années, Google Messages est devenue l’une des applications les plus utilisées pour les messages SMs, MMS et RCS, offrant une interface minimaliste et des fonctionnalités vraiment utiles, comme la possibilité de la synchroniser avec le client de bureau, permettant ainsi de lire et de répondre aux messages depuis une tablette, un PC, un Mac ou un Chromebook.

Mais sans aucun doute, les deux facteurs qui expliquent la croissance rapide du nombre de téléchargements de Google Messages sont que la marque américaine a décidé de l’inclure comme l’une des applications préinstallées par défaut sur la majorité des téléphones Android du marché et qu’elle est également l’application de messagerie par défaut des Samsung Galaxy depuis 2020.

De plus, au fil des années, Google a amélioré son application de messagerie en ajoutant de nouvelles fonctionnalités qui la rapprochent de plus en plus des grandes plateformes de messagerie telles que WhatsApp ou Telegram, et qui visent un objectif clair : faire de Google Messages une sorte de iMessage pour Android.

