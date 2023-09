Ce haut de gamme premium avec un excellent appareil photo atteint son prix le plus bas, 394 euros

Si vous avez besoin d’un terminal Android mis à jour, avec l’un des meilleurs appareils photo et un design fantastique, ne cherchez pas plus loin.

Le OPPO Find X5 est le terminal haut de gamme méconnu que nous avons le mieux évalué à la rédaction.

Voulez-vous enfin avoir un téléphone haut de gamme avec une construction premium et durable à un prix raisonnable ? Le OPPO Find X5, qui coûtait initialement 999 euros il y a un an et demi, peut maintenant être à vous pour 394 euros sur AliExpress. Cela représente une baisse de 600 euros depuis son lancement, incroyable pour un smartphone premium comme celui-ci.

Les deux autres stores de référence aux meilleurs prix sont PcComponentes avec 449,90 euros et Amazon avec 469 euros. Sa puissance exceptionnelle, l’un des meilleurs appareils photo de sa catégorie et un écran qui vous fera oublier le reste, en font un achat fortement recommandé pour ce prix. De plus, il est mis à jour vers Android 13 et pourrait recevoir d’autres mises à jour à l’avenir.

Achetez le OPPO Find X5 au meilleur prix de son histoire

Parlons un peu de ce téléphone qui me fascine, même après plus d’un an depuis son lancement. Le OPPO Find X5 est l’un des meilleurs smartphones haut de gamme que vous pouvez avoir, aussi bien à l’époque qu’aujourd’hui pour ce prix. Son châssis en verre haute résistance à l’eau et à la poussière (IP54) le rend encore meilleur. Il a une épaisseur de 8,7 mm et un poids de 196 grammes, une taille et un poids très pratiques pour une utilisation d’une seule main sans se fatiguer.

À l’avant, vous trouverez un bel écran Amoled de 6,55″ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La luminosité ne sera pas un problème car elle atteint un maximum de 1300 nits. Et si vous aimez regarder des vidéos et des séries sur votre téléphone, celui-ci est compatible avec le HDR10+. En ce qui concerne sa résistance, il est doté d’un revêtement Gorilla Glass Victus et d’une courbure 3D sur les bords qui le protège encore plus.

Le cœur de cet OPPO Find X5 est le puissant Snapdragon 888, un processeur 5 nm qui atteint une vitesse de 2,84 GHz aux côtés de sa puce graphique Adreno 660 incontournable. Ce modèle est uniquement disponible en version 8 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1, qui devrait déjà être la norme dans l’industrie mobile.

Un autre aspect à souligner est son appareil photo. Il dispose à l’arrière d’un appareil photo triple avec un stabilisateur optique composé d’un capteur principal Sony IMX766 de 50 MP f/1.8, ainsi qu’un grand angle Sony IMX766 de 50 MP et un téléobjectif Samsung de 13 MP. À l’époque, c’était l’un des meilleurs appareils photo du marché selon DxOMark. À l’avant, nous avons une caméra de 32 MP signée Sony qui fait du bon travail dans tout ce que vous lui demandez.

En termes de connectivité, cet OPPO Find X5 dispose de ce qui était le plus avancé à l’époque et que nous pourrions maintenant considérer comme le standard de l’industrie : compatibilité avec les réseaux 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2, Double SIM (Nano SIM + eSIM) et GPS.

N’oublions pas sa batterie de 4800 mAh qui peut nous offrir 2 jours d’autonomie. Il s’agit de la version GLOBAL du terminal, nous n’aurons donc aucun problème de réseau, cependant, il s’agit d’une unité d’origine australienne, donc son chargeur officiel de 80W est livré avec une prise de cette région, mais il est également accompagné d’un chargeur compatible de 20W. Nous pourrons également utiliser sa charge sans fil de 30W avec une base compatible achetée séparément.

