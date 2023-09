Windows 11 23H2 maintenant disponible dans le canal de prévisualisation des versions finales

C’est un grand jour pour les utilisateurs de Windows 11. Microsoft a publié une importante mise à jour Moment 4 de Windows 11 au public. De plus, le géant de la technologie lance la version 23H2 tant attendue dans le canal de préversion de la version finale du programme Windows Insider. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour Windows 11 23H2.

Microsoft propose la nouvelle version en tant que mise à jour cumulative pour ceux qui utilisent la mise à jour Moment 4 récemment sortie. Microsoft a déclaré que cette version aura la même branche de maintenance et la même base de code que Windows 11, version 22H2, et sera publiée au quatrième trimestre 2023.

La mise à jour propose une foule de nouvelles fonctionnalités, notamment la nouvelle version gratuite de Microsoft Teams, qui offre une nouvelle expérience de communication en miniaturisée permettant de chatter, d’appeler et de rencontrer des personnes en un clic ou deux. Si vous le souhaitez, vous pouvez lier votre téléphone Android via PhoneLink et envoyer ou recevoir des messages via Microsoft Teams depuis votre PC.

Voici la liste complète des changements partagés par Microsoft dans son article de blog.

Le chat est désormais Microsoft Teams (gratuit). Microsoft Teams (gratuit) est épinglé par défaut à la barre des tâches et peut être désépinglé comme les autres applications de la barre des tâches. Les utilisateurs de Windows Insiders qui cliquent pour lancer Microsoft Teams (gratuit) découvriront une expérience de communication en miniaturisée permettant de chatter, d’appeler et de rencontrer des personnes en un clic ou deux. Sa taille compacte facilite non seulement le placement de la fenêtre n’importe où sur le bureau, mais vous permet également de suivre passivement vos conversations avec la possibilité de l’afficher pendant que vous naviguez sur le Web ou que vous vous connectez à vos communautés. Avec Microsoft Teams (gratuit), nous vous proposons également ces nouvelles expériences: Les utilisateurs pourront également accéder à la nouvelle intégration Phone Link avec Microsoft Teams (gratuit). Ils pourront lier leur téléphone Android pour envoyer, recevoir des messages SMs et partager des liens de réunions en utilisant leur numéro de téléphone habituel. Une nouvelle expérience de gestion des contacts vous permet de trouver facilement des personnes pertinentes sur Teams et de les contacter et de vous connecter avec des contacts synchronisés par les utilisateurs. Et un nouveau widget Play Together dans la barre de jeux de Windows 11 alimenté par Microsoft Teams (gratuit) vous permet de voir les vidéos de vos amis superposées directement sur votre jeu. Les amis peuvent se joindre gratuitement depuis n’importe quel appareil pour se connecter, discuter et plus encore tout en jouant à Starfield ainsi qu’à de nombreux de vos jeux préférés sur ce nouveau widget. Appuyez sur WIN + G pour commencer à jouer.



Non seulement cela, mais la version 23H3 de Windows 11 prend également en charge une longue liste de nouvelles fonctionnalités, notamment le nouvel outil de capture avec la possibilité de copier du texte à partir d’images, de meilleures fonctionnalités du narrateur, un nouveau mode économe en énergie, de nouvelles sessions de concentration, et plus encore.

Consultez la liste complète des changements sur cette page.

Que votre PC Windows 11 soit exécuté avec la version 22H2, vous pouvez vérifier les nouvelles mises à jour de la version finale en visitant Paramètres > Mise à jour et sécurité de Windows > Rechercher des mises à jour.

