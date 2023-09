La tablette Xiaomi la plus puissante fracasse son prix sur Amazon : Snapdragon 870, Android 13 et 8 840 mAh de batterie

90 euros de réduction pour une tablette avec un parfait rapport qualité-prix. Elle a un grand écran, beaucoup de puissance et une grande autonomie pour un peu plus de 300 euros.

Nous avons pu analyser cette tablette de Xiaomi en promotion et nous l’adorons pour de nombreuses raisons, notamment son design.

Si nous devons vous recommander la tablette avec le meilleur rapport qualité-prix de cette année 2023, la Xiaomi Pad 6 serait notre choix principal. Elle a un design très soigné, un grand écran de bonne qualité, beaucoup de puissance et une grande autonomie. L’expérience offerte par la Xiaomi Pad 6 est très bonne pour le travail, les études et les loisirs, et le meilleur, c’est que vous pouvez l’acheter pour seulement 309 euros sur Amazon.

Si nous allons sur la boutique officielle de Xiaomi, nous voyons que cette Xiaomi Pad 6 de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage a un prix de vente recommandé de 399,99 euros. Le calcul est simple : vous économisez 90 euros si vous l’achetez sur Amazon, une réduction qui en réalité un achat irrésistible si vous recherchez une nouvelle tablette.

Si vous préférez la version supérieure, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, l’achat est meilleur sur AliExpress Store. Appliquez la réduction du vendeur et vous obtiendrez la Xiaomi Pad 6 pour seulement 355 euros, ce qui représente une réduction proche de 100 euros. Tant Amazon que AliExpress Store vous assurent une livraison rapide à domicile, vous pourrez commencer à en profiter très bientôt. Maintenant, puisque nous l’avons analysée, nous allons vous expliquer pourquoi nous vous recommandons de l’acheter.

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6, un excellent achat pour un peu plus de 300 euros

La Xiaomi Pad 6 est l’une des meilleures tablettes Android que vous pouvez acheter pour diverses raisons. La première d’entre elles est sa bonne qualité de construction, quelque chose que vous remarquerez instantanément lorsque vous l’aurez entre les mains. C’est une tablette avec un design très soigné et résistant, sans pour autant être lourde (490 grammes) et épaisse (6,51 millimètres). Tout cela la rend très confortable à utiliser.

Si nous vous recommandons la Xiaomi Pad 6, c’est également pour la très bonne qualité de son écran LCD de 11 pouces. Ses images ont une bonne représentation des couleurs, une haute netteté (résolution Full HD+) et une fluidité (120 Hz) qui rend l’expérience encore plus rapide.

Nous devons également parler de son système audio, composé de 4 haut-parleurs avec Dolby Atmos, qui surprennent par leur clarté et leur puissance. Les images et le son de cette tablette sont excellents, c’est pourquoi c’est un achat judicieux si vous l’utilisez pour jouer et regarder du contenu multimédia.

Tout fonctionne en douceur avec cette Xiaomi Pad 6, même les jeux et les applications les plus exigeants. Cela est dû au processeur Qualcomm Snapdragon 870, qui fournit toute sa puissance pour des performances optimales. Vous pouvez utiliser la tablette pour écrire sur un traitement de texte, pour consulter les réseaux sociaux, pour regarder une série sur Netflix ou pour jouer sans aucun problème. Elle est également utile pour passer des appels vidéo, car elle dispose d’un appareil photo arrière de 13 MP et d’un appareil photo avant de 8 MP.

Le système d’exploitation est MIUI Pad 14 basé sur Android 13, qui comprend des outils très intéressants. Par exemple, vous pouvez utiliser le mode écran partagé pour ouvrir Google Chrome d’un côté et le traitement de texte de l’autre, et ainsi réaliser un travail pour l’école. Cela signifie que oui, la Xiaomi Pad 6 est également une très bonne tablette pour les étudiants.

Xiaomi Pad 6

La batterie de 8 840 mAh garantit que vous pouvez utiliser la tablette pendant une journée de travail ou d’étude complète sans avoir besoin de la recharger. Si vous l’utilisez de manière plus occasionnelle, comme pour regarder un film ou rechercher des informations sur Google Chrome, elle dépassera facilement une journée d’autonomie. Pour la charger, vous aurez seulement besoin d’environ 2 heures grâce à la charge rapide de 33 W, avec chargeur inclus.

En voyant la qualité de l’expérience offerte par la Xiaomi Pad 6, il faut se souvenir qu’elle peut être à vous pour un peu plus de 300 euros sur Amazon. Si vous voulez la version supérieure avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, vous savez déjà que vous pouvez la trouver sur AliExpress Store pour seulement 355 euros. Que vous choisissiez la version que vous choisissez, vous obtenez une excellente tablette et vous économisez presque 100 euros au passage.

