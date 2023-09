Bienvenue (avec suspense) à l’intérieur de l’iPhone 15 Pro Max

iFixit démonte le nouveau ‘flagship’ d’Apple pour confirmer que sa réparabilité est très compliquée (4 sur 10), ainsi que le fait qu’il faudra prendre un peu plus soin du titane.

Le nouveau iPhone 15 Pro Max démonté dans une image d’iFixit.

Il est inévitable qu’à chaque fois qu’Apple nous présente une nouvelle génération d’iPhone, toute l’industrie souhaite les manipuler et les analyser en profondeur. Il est donc logique que de plus en plus de tests et d’essais avec les derniers appareils phares d’Apple apparaissent, qui ont déjà passé des tests de batterie en laboratoire et leurs premiers tests de résistance avec des résultats assez médiocres, y compris les plus populaires par Zack Nelson sur la chaîne JerryRigEverything.

Aujourd’hui, nous avons fait un pas de plus, et c’est que les amis d’iFixit, experts en réparation et aussi partenaires de la plupart des fabricants pour mettre à disposition des utilisateurs des composants, des matériaux et des guides d’auto-réparation pour les appareils, ont démonté un iPhone 15 Pro Max pour l’analyser et le noter en termes de réparabilité avec peu de surprises.

En réalité, Apple a proclamé lors de la keynote sa responsabilité sociale, quelque chose que tous les fabricants font, mais dans leur cas, les iPhone 15 ne se sont pas améliorés en termes de réparabilité, suspendant inévitablement les tests fiables d’iFixit cette année, avec 4 points sur 10 pour tous les modèles:

Suspense quant à la possibilité de les réparer… Et oui, faites attention au titane!

Eh bien, la première chose à noter concernant l’analyse effectuée par iFixit est qu’effectivement Apple a modifié certains détails négatifs de la construction de l’iPhone 14 pour essayer d’améliorer les options de réparation de ses nouveaux téléphones en dehors des centres de service officiels. On a en effet supprimé certains adhésifs et créé un panneau arrière indépendant qui facilite son retrait.

La conception interne est très similaire à ce que nous connaissions déjà, avec la batterie en forme de « L » qui utilise au maximum l’espace disponible mais apportant des nouveautés comme le port USB de type C à la place du connecteur lightning. De plus, un détail a été amélioré, comme la visserie, qui est plus épaisse et résistante cette année.

En tout cas, il y a encore des aspects très négatifs, car iFixit confirme que le remplacement de l’écran est toujours extrêmement compliqué, expliquant qu’il faut retirer une colle qui ramollit avec un four spécifique, en la nettoyant correctement et en la remettant en place lors de l’installation du nouvel écran.

De plus, les experts confirment effectivement que le titane n’est pas un matériau parfait, car le châssis est certes plus résistant et léger que le précédent, mais il est susceptible de présenter des marques, des rayures et des éclats extérieurs en raison de la nature même du titane, qui n’est pas aussi bon matériau que l’on pourrait s’y attendre pour ce type de petites imperfections.

Apple a amélioré certains points tels que le panneau arrière pour améliorer la réparabilité de l’appareil, mais son écran est toujours très compliqué à remplacer et le châssis en titane est un peu plus délicat en termes de marques et de rayures.

Nous le répétons pour éviter toute spéculation, le titane est très léger et est un matériau super résistant en général, il s’agit en réalité d’un matériau de très haute qualité, bien qu’il puisse effectivement être marqué plus facilement dans certaines situations par rapport à l’acier.

Ainsi, même si Apple a amélioré certains aspects tels que le panneau arrière, iFixit continue de recommander les réparations dans les centres officiels, donc la notation ne pouvait pas dépasser un échec une fois de plus pour les iPhone 15… Et ce n’est pas vraiment une surprise, n’est-ce pas?

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :