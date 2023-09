Cet ordinateur portable pour le télétravail et le gaming bénéficie d’une remise de 200 euros.

De la ligne d’ordinateurs portables Lenovo, ce Legion 5 est une bombe qui peut apporter beaucoup de joie à ses propriétaires.

Ce Lenovo Legion 5 est un excellent ordinateur pour les tâches et les jeux exigeants.

Si vous recherchez un ordinateur portable performant pour travailler à la maison, ou si vous avez besoin d’un ordinateur portable de gaming à prix abordable mais entièrement fonctionnel avec les derniers jeux, c’est l’occasion idéale. Ce Lenovo Legion 5 vient de baisser de prix et peut être à vous pour seulement 1078,99 869 euros sur PcComponentes. Grande mémoire, bonnes graphiques et puissance brute.

Cet ordinateur portable est conçu pour le gaming, mais c’est également un ordinateur très performant pour toute tâche bureautique, édition d’images et de vidéos, et même conception graphique et web. Il est équipé d’un processeur exceptionnel et de toutes sortes de connectivités. Vous pouvez trouver le même modèle sur Amazon pour 869 euros.

Le Lenovo Legion 5 est équipé d’un processeur AMD Ryzen 7 5800H avec 8 cœurs et 16 threads. Ce processeur a une vitesse d’horloge de base de 3,2 GHz et peut atteindre une vitesse maximale de 4,4 GHz. Il dispose de 4 Mo de cache L2 et de 16 Mo de cache L3. Il est livré avec 16 Go de mémoire RAM DDR4 à 3200 MHz, répartis en deux modules de 8 Go chacun. Cette quantité de RAM offre une performance solide pour le multitâche et l’exécution d’applications exigeantes.

Le Lenovo Legion 5 dispose d’un stockage SSD de type M.2 de 512 Go avec une architecture 2280 PCIe 3.0×4 NVMe. Ce type de stockage offre des vitesses de lecture et d’écriture rapides, supérieures à 3000 Mbps, ce qui se traduit par un démarrage rapide du système et des temps de chargement réduits pour les applications et les jeux.

Cet ordinateur portable est doté d’un écran de 15,6 pouces avec une résolution Full HD (1920 x 1080 px). L’écran est de type IPS, offrant des angles de vision larges et des couleurs vives. Il a une luminosité de 250 nits et est antireflets pour une expérience visuelle plus confortable. De plus, il dispose d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de la prise en charge de FreeSync et d’une couverture de 45 % de l’espace colorimétrique NTSC. La technologie DC dimmer permet d’ajuster efficacement la luminosité.

Le Lenovo Legion 5 est équipé d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti avec 4 Go de mémoire GDDR6. Il a une horloge d’augmentation (Boost Clock) de 1485 MHz (base) et 1695 MHz (max). La carte graphique a une puissance graphique totale (Total Graphics Power) de 95 W, ce qui la rend adaptée aux jeux et aux tâches graphiques intensives.

En termes de connectivité, l’ordinateur portable dispose d’une connectivité Ethernet jusqu’à 1000 Mbps, du WiFi 6 et du Bluetooth 5.1 pour les connexions sans fil. Il dispose également d’une caméra Web 720p et d’un microphone intégré pour les vidéoconférences et les communications en ligne. Il offre une variété d’options de connectivité, notamment : 2 ports USB-C 3.2 Gen 2 pris en charge DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, un port combiné microphone/écouteurs et 4 ports USB-A 3.2 Gen 1.

Le Lenovo Legion 5 est vendu sans système d’exploitation préinstallé, ce qui permet à l’utilisateur de choisir et de configurer son système d’exploitation préféré. Vous pouvez facilement obtenir une licence Windows 11 ou opter pour une distribution Linux. Avec cet ordinateur portable, vous disposerez d’une machine capable de gérer toutes les tâches quotidiennes.

