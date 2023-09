Xiaomi 13T : grand écran, finitions et caméras Leica pour un haut de gamme déguisé en prix de milieu de gamme

Une semaine intense dans les bureaux de Xiaomi sans aucun doute, car au cours de ces 7 jours, nous avons vu deux présentations de nouveaux appareils. Xiaomi fait ses devoirs pour la nouvelle année scolaire qui a commencé en septembre et poursuit le renouvellement de sa gamme moyenne attrayante avec deux nouvelles propositions irrésistibles si vous aimez la photographie.

Après nous avoir présenté la nouvelle famille Xiaomi Redmi Note 13, aujourd’hui viennent les Xiaomi 13T et Xiaomi 13T Pro, la mise à jour de la sous-famille T pour cette année. Et oui, la gamme T est un mélange curieux d’éléments que l’entreprise a sorti de sa manche, vous offrant une version milieu de gamme de sa gamme haut de gamme – le Xiaomi 13 est le fleuron de Xiaomi pour cette année 2023. Une version qui est très populaire cette année, en incluant rien de moins que des caméras Leica.

Fiche technique du Xiaomi 13T

Xiaomi 13t Dimensions et poids Vert pré, noir avec revêtement en verre: 162,2 mm x 75,7 mm x 8,49 mm, 197 g

Bleu alpin avec revêtement en cuir vegan: 162,2 mm x 75,7 mm x 8,62 mm, 193 g Écran AMOLED de 6,67 pouces

Résolution FullHD+ de 2 712 x 1 220

Ratio 20:9

Taux de rafraîchissement de 144Hz

Fréquence tactile de 480Hz

Luminosité de 1 200 nits (pic de 2 600 nits)

DCI-P3

PRO HDR Display

Dolby Vision, HDR10+

Gorilla Glass 5 Processeur MediaTek Dimensity 8200-Ultra 4 nm et 3,35 GHz

GPU ARM-Mali G610 Versions 8 Go/256 Go

12 Go/512 Go

LPDDR5X / UFS 4.0 Système MIUI 14 basé sur Android 13 Batterie 5 000 mAh

Charge rapide 67W Caméras arrières Principale : 50 mégapixels avec ouverture f/1,9 LEICA VARIO SUMMICRON, 24 mm, OIS (stabilisateur d’image), lentille asphérique 7P

Téléobjectif : 50 mégapixels f/19 LEICA asphérique, 15 mm avec ouverture f/2,2

Ultra grand angle : 12 mégapixels avec ouverture f/2,2 Leica, asphérique

Vidéo 8K à 24 ips, 4K à 30 ips Caméra frontale 20 mégapixels avec ouverture f/2,2 asphérique Logiciel de photographie Filtres Leica Authentic Look et Leica Vibrant Look

Filtres documentaire 35 mm, tourbillon 50 mm, mise au point douce 90 mm

Xiaomi ProFocus

Mode nuit

Mode portrait

HDR Connectivité Compatible 5G

WiFi 7

Bluetooth 5.4

Double GPS

NFC Autres Enceintes stéréo avec Dolby Atmos

Lecteur d’empreintes sous l’écran

IP68 résistant à la poussière et à l’eau

Arrière en cuir vegan ou en verre Prix À partir de 649 euros

Un plaisir d’écran tant pour Netflix que pour le gaming

Ce terminal est peut-être destiné à la gamme moyenne, mais son écran peut se vanter d’être haut de gamme sans aucun doute. Nous parlons d’un écran AMOLED CrystalRes de 6,67 pouces avec une résolution de 1,5K (2712 x 1220) et le meilleur : un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz, ce qui place le Xiaomi 13T directement dans la catégorie des téléphones pour le gaming en ligne grâce à son taux de rafraîchissement.

En ce qui concerne l’utilisation pour la bureautique, l’édition de photos et/ou la visualisation de contenus, l’écran dispose d’un mode de forte luminosité allant jusqu’à 1200 nits avec une luminosité maximale allant jusqu’à 2600 nits, une couverture DCI-P39 à 100% avec 68 milliards de couleurs, et est compatible Dolby Vision et HDR10+. Grâce à son mode Pro HDR, il améliore le contraste entre les parties sombres et lumineuses de l’image, ce qui permet de regarder une série ou un film avec plaisir. Et de l’entendre aussi, car aux deux extrémités du téléphone se trouvent des haut-parleurs doubles compatibles avec Dolby Atmos.

Verre ou cuir vegan ?

En prenant grand soin du design extérieur et sachant à quel point son frère Xiaomi 13 est apprécié, le Xiaomi 13T est disponible en trois options de couleur, mais ce n’est pas seulement esthétique, car chacune propose également un choix de matériau. Si vous choisissez le modèle bleu Alpine Blue, le téléphone a un dos avec une texture en cuir vegan Xiaomi BioComfort pour un aspect et un toucher confortables.

Si vous choisissez le modèle vert prairie ou le modèle noir brillant, la finition est différente de la précédente, car les deux ont un dos en verre brillant qui offre une sensation de douceur. Le meilleur, c’est que dans les deux cas, les trois téléphones ont une classification IP68, résistant aux éclaboussures occasionnelles lors de l’utilisation quotidienne.

Puissance Dimensity et chargement en 42 minutes

Quelle est la différence entre le Xiaomi 13T et le Xiaomi 13T Pro ? Eh bien, trois choses principalement : le processeur, la batterie et le temps de charge. Mais cela ne signifie pas que le 13T devrait être considéré comme inférieur au 13T Pro, car il est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 8200-Ultra 4 nm, avec des options de 8 Go de RAM ou 12 Go de RAM + 256 Go d’espace interne (pas d’option 128 Go).

Avec une batterie de 5 000 mAh, le Xiaomi 13T est doté d’une charge rapide de 67W, ce qui vous permet de le charger à 21 % en 5 minutes et à 100 % en 42 minutes. Lorsqu’il est complètement chargé, le téléphone offre jusqu’à 14 heures d’autonomie en utilisation de l’écran. Le meilleur, c’est que la plaque de VC en acier inoxydable de 5000 mm montée permet une dissipation de chaleur plus rapide.

Caméras Leica : Photographie premium à prix moyen de gamme

Nous entrons dans la partie la plus haut de gamme de ce smartphone, car cette année Xiaomi a décidé que les caméras Leica fassent également partie des versions T de son Xiaomi 13. Ainsi, nous avons un ensemble d’objectifs optiques conçus en collaboration avec Leica dans un module arrière à triple objectif comprenant :

Caméra grand-angle de 50 MP avec une distance focale équivalente à 24 mm, avec une lentille asphérique 7P conçue pour capturer plus de lumière

avec une distance focale équivalente à 24 mm, avec une lentille asphérique 7P conçue pour capturer plus de lumière Téléobjectif de 50 MP avec une distance focale équivalente à 50 mm

avec une distance focale équivalente à 50 mm Ultra grand-angle de 12 MP avec une distance focale équivalente à 15 mm, idéal pour prendre des photos panoramiques et capturer des paysages

L’objectif principal est équipé d’une lentille à revêtement multicouche ALD, qui augmente le taux de transmission de la lumière et réduit considérablement la réflexion optique. Idéal pour obtenir des images plus claires lors de la prise de vue de scènes en contre-jour, ou sous une lumière directe ou les lumières de la ville dans des scènes nocturnes. Le Xiaomi 13T prend également en charge les nouveaux filtres Leica Sepia et Leica Blue, adaptés du mode cinéma Leica M-Typ240.