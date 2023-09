Les nouvelles tablettes abordables Samsung Galaxy n’ont plus de secrets

Samsung prépare une révolution’Fan Edition’en 2023, maintenant en anticipant deux tablettes abordables pour la famille Galaxy Tab S9 qui promettent d’être des appareils à succès.

Voici les Galaxy Tab S9 FE de Samsung: un design reconnaissable mais maintenant à des prix beaucoup plus attractifs.

Il semble que Samsung ait à nouveau confiance en ses Fan Edition en 2023, car le géant sud-coréen prévoit d’égayer cette fin d’année scolaire non seulement avec sa nouvelle itération Galaxy Z pliable, mais aussi avec une famille Galaxy plus abordable que les utilisateurs réclament, et qui s’intégrera donc dans ces Fan Edition qui semblaient être oubliés l’année dernière.

Nous avons d’abord vu les Galaxy Buds FE ainsi que le Galaxy S23 FE, mais la surprise était gardée en Corée du Sud sous la forme de tablettes de milieu de gamme moins chères, basées sur la famille Galaxy Tab S9 que nous avons déjà pu tester et analyser mais avec le ‘FE’ qui nous indique que ce sont les tablettes que la communauté Galaxy veut en termes de performances et de prix.

Nous ne savons pas quand Samsung nous présentera sa nouvelle famille Fan Edition 2023, probablement très bientôt, mais nous savons que dans le cas des tablettes, nous aurons deux modèles, les Galaxy Tab S9 FE et Galaxy Tab S9 FE+, et que les deux versions partageront une plateforme matérielle se différenciant en termes de taille, d’écran et de photographie mobile.

Elles conserveront également les matériaux métalliques et la construction haut de gamme qui caractérisent la gamme haut de gamme de Samsung, mais en écoutant la communauté pour réduire les performances et les prix en ajoutant des fonctionnalités qui nous semblent indispensables à la plupart d’entre nous.

Allons les connaître, car certains des fuiteurs les plus populaires comme Roland Quandt nous ont déjà presque tout dit!

Galaxy Tab S9 FE, fiche technique dévoilée

Écran .- Écran LCD IPS de 10,9 pouces, résolution QHD+ 2 304 x 1 440 pixels, format 16:10

.- Écran LCD IPS de 10,9 pouces, résolution QHD+ 2 304 x 1 440 pixels, format 16:10 Puce .- Samsung Exynos 1380, octa-core @ 2,4 GHz, GPU ARM Mali-G68 MP5

.- Samsung Exynos 1380, octa-core @ 2,4 GHz, GPU ARM Mali-G68 MP5 Mémoire RAM .- 6/8 Go

.- 6/8 Go Stockage .- 128/256 Go, extensible avec une microSD jusqu’à 1 To

.- 128/256 Go, extensible avec une microSD jusqu’à 1 To Connectivité .- 5G (en option), WiFi 6, Bluetooth 5.3 LE, aGPS, USB type-C

.- 5G (en option), WiFi 6, Bluetooth 5.3 LE, aGPS, USB type-C Caméras .- Appareil photo frontal de 12 MP, appareil photo arrière de 8 MP avec vidéo 2 160p@30fps

.- Appareil photo frontal de 12 MP, appareil photo arrière de 8 MP avec vidéo 2 160p@30fps Batterie .- 8 000 mAh avec charge rapide

.- 8 000 mAh avec charge rapide Construction .- Métallique avec certification IP68, 524 grammes

.- Métallique avec certification IP68, 524 grammes Prix.- 529 euros (estimé)

Galaxy Tab S9 FE, fiche technique dévoilée

Écran .- Écran LCD IPS de 12,4 pouces, résolution QHD+ 2 560 x 1 600 pixels, format 16:10

.- Écran LCD IPS de 12,4 pouces, résolution QHD+ 2 560 x 1 600 pixels, format 16:10 Puce .- Samsung Exynos 1380, octa-core @ 2,4 GHz, GPU ARM Mali-G68 MP5

.- Samsung Exynos 1380, octa-core @ 2,4 GHz, GPU ARM Mali-G68 MP5 Mémoire RAM .- 8/12 Go

.- 8/12 Go Stockage .- 128/256 Go, extensible avec une microSD jusqu’à 1 To

.- 128/256 Go, extensible avec une microSD jusqu’à 1 To Connectivité .- 5G (en option), WiFi 6, Bluetooth 5.3 LE, aGPS, USB type-C

.- 5G (en option), WiFi 6, Bluetooth 5.3 LE, aGPS, USB type-C Caméras .- Appareil photo frontal de 12 MP, doubles caméras arrière de 8 MP + 8 MP (ultra grand angle) avec vidéo 2 160p@30fps

.- Appareil photo frontal de 12 MP, doubles caméras arrière de 8 MP + 8 MP (ultra grand angle) avec vidéo 2 160p@30fps Batterie .- 10 090 mAh avec charge rapide

.- 10 090 mAh avec charge rapide Construction .- Métallique avec certification IP68, 628 grammes

.- Métallique avec certification IP68, 628 grammes Prix.- 699 euros (estimé)

Certains analystes pensent que les appareils Fan Edition 2023 de Samsung seront présentés le 4 octobre prochain pour contrer les nouveaux Pixel de Google, bien que nous ne le sachions pas encore et qu’il s’agisse de simples spéculations, nous n’approfondirons donc pas.

Nous devrons être attentifs dans les prochains jours, car nous savons déjà que Samsung a du mal à garder ses secrets lors de ses présentations.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :